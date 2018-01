Schuttevaer Premium ‘Geen zebrapad over de snelweg' Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 8 januari 2018, 13:00

De argumenten voor een brug over het IJ in Amsterdam lijken af te nemen. ‘Je legt ook geen zebrapad over de snelweg A4', zei gedeputeerde Elisabeth Post van Noord-Holland zaterdag 9 januari op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer Noord-Holland in het Havengebouw van Havendienst Amsterdam.