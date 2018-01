Wellicht moet die loods eens meevaren op een duwcombnatie of een kleiner schip, wellicht brengt hij dan meer begrip op voor de binnenvaart.



Wederzijds een keer meevaren lijkt me geen gek idee, kan me indenken dat als een loods op een hoogte van 25 a 30 meter of mss wel hoger zit, zijn snelheid beperkt lijkt en geen idee heeft van de werkelijke hoogte van zijn golfslag en of zuiging.

Andersom kan die man ook niet beleven wat voor een impact het heeft op sommige binnenvaart schepen.

Communicatie speelt daarin een grote rol, maar niet elke loods trekt zich iets aan van de binnenvaartschepen, en ook niet elk binnevaartschip vraagt om af te stoppen, of rekening te houden met zijn beperkingen. Zeker met slecht zicht, in het donker of met slecht weer valt het vaak ook moeilijk in te schatten voor beide partijen.