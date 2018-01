Schuttevaer Premium Dubbele doorvaarten en recreatieroutes onder de Moerdijkbruggen Facebook

DORDRECHT 5 januari 2018, 15:00

Rijkswaterstaat gaat de doorvaartroutes voor het passeren van de Moerdijkbruggen aanpassen. Belangrijkste verandering is dat per richting twee doorvaartopeningen voor de beroepsvaart worden aangewezen in plaats van één.