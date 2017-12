Schuttevaer Premium BLIS niet voor handhaving Facebook

Twitter

Email CUIJK 29 december 2017, 21:03

Hij zei het wel een paar keer om de binnenvaartondernemers gerust te stellen: ‘BLIS is niet voor handhaving'. Projectleider Roelof Weekhout van Rijkswaterstaat maakte op de jaarvergadering van de afdeling Zuid-Oost Nederland (ZON) bekend dat het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) ook gevuld gaat worden met andere ligplaatsen dan die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

1 / 1 Nog even is het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) alleen beschikbaar in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Binnenkort moeten alle ligplaatsen van Rijkswaterstaat uit het hele land erin staan, later moet het systeem met het toevoegen van andere beheerders uitgroeien tot 2500 ligplaatsen. (Screendump BLIS Rotterdam) Nog even is het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) alleen beschikbaar in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Binnenkort moeten alle ligplaatsen van Rijkswaterstaat uit het hele land erin staan, later moet het systeem met het toevoegen van andere beheerders uitgroeien tot 2500 ligplaatsen. (Screendump BLIS Rotterdam)

‘Waarom geen vertrektijden?'



Volgens Weekhout is BLIS in de havens van Amsterdam en Rotterdam inmiddels een groot succes. En vanaf januari 2018 moeten alle ligplaatsen van Rijkswaterstaat in het systeem staan. In 2019 moet het systeem ook zijn gevuld met ligplaatsen van andere beheerders zoals gemeenten. Maar dit wil nog niet echt vlotten.

De helft van de gemeenten meldt namelijk helemaal geen zin te hebben om de ligplaatsen in kaart te brengen en de informatie in BLIS up to date te houden. Volgens Weekhout zijn dat vaak gemeenten met één of slechts enkele ligplaatsen die niet de moeite willen nemen. Weekhout wil dit alsnog via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor elkaar zien te krijgen. Als dat lukt, dan moeten in BLIS op termijn 2500 ligplaatsen komen te staan.

Grootste uitdaging

Als grootste uitdaging ziet Weekhout het actueel houden van de gegevens, bijvoorbeeld als een gemeente besluit de ligplaats op te heffen. Een schipper had nog wel een oplossing voor hem. ‘Het moet technisch toch niet zo moeilijk zijn om in BLIS een meldknop te maken waarmee je als schipper aan kan geven dat een ligplaats is verdwenen', vroeg hij zich af. Weekhout vond het een goed idee.

ZON-bestuurder Michel van Dijk vroeg zich af of hij als verlader, Van Dijk is als logistiek directeur van Van Berkel Logistics onder meer verantwoordelijk voor de containerterminals in Veghel en Cuijk, zijn ligplaatsen ook kan toevoegen. Dat bleek het geval.

Privacy

Hoewel BLIS ook andere mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld het melden van een kapot hek op de ligplaats, is het systeem volgens Weekhout ook voor een aantal zaken niet geschikt. Zo is het systeem alleen voor de beroepsvaart en niet voor de recreatievaart, maar kan de binnenvaartondernemer geen ligplaats reserveren. ‘Dat willen we niet. Dan moeten we ook gaan handhaven.'

Omdat BLIS werkt via AIS, kan de privacy van de binnenvaartondernemer in het geding zijn. Maar Weekhout verzekerde dat BLIS niet gebruikt gaat worden om te handhaven op de ligtijd. Ook wordt de van het schip ontvangen informatie niet bewaard.

Een van de nadelen van het werken via AIS kan wel zijn dat het systeem niet helemaal optimaal functioneert omdat binnenvaartondernemers in sommige gevallen hun AIS uit mogen zetten, bijvoorbeeld in overnachtingshavens. ZON-voorzitter Rob van Reem riep zijn leden dan ook op voor het goed functioneren van BLIS AIS ook in die gevallen aan te laten staan.

Suggesties

De binnenvaartondernemers bleken nog wel een aantal suggesties en opmerkingen te hebben voor Weekhout. Zo werd opgemerkt dat er inmiddels wel een wirwar aan systemen en websites ontstaat waar de schipper zijn informatie vandaan moet halen. Weekhout zei dat hij BLIS ook zo snel mogelijk in andere systemen wil gaan inpluggen. ‘Het is nu nog een website, maar we willen ook toe naar een app. En we willen proberen BLIS ook in River Guide en de navigatiesystemen van Tresco en PC Navigo te krijgen.'

Een collega-schipper opperde om ook de mogelijkheid te bieden aan te geven wanneer je als schipper van de ligplaats denkt te vertrekken, zodat anderen zien wanneer de ligplaats weer vrij is. Een ander vulde hem aan door te stellen dat het systeem veel dynamischer kan. ‘Hoe moeilijk kan het technisch zijn om een login voor de schipper te maken waarin hij aangeeft akkoord te gaan dat zijn vertrektijd wordt genoemd. Het kan heel collegiaal zijn om aan te geven dat je om zes uur de ligplaats verlaat.'

Maar volgens Weekhout kan je dat niet automatiseren en neemt daardoor de kans op fouten toe. ‘De ideeën zijn talrijk, maar laten we eerst eens kijken hoe het allemaal bevalt als de schippers straks hun kansen op een ligplaats kunnen inschatten. Nu weten ze helemaal niets. In Rotterdam en Amsterdam gaan ze er in ieder geval mee door.'

Meer informatie over BLIS is te vinden op de website www.blauwegolfverbindend.nl. (EvH)