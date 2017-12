Schuttevaer Premium 'Politiek neemt binnenvaart eindelijk serieus' Facebook

RAAMSDONKSVEER 29 december 2017, 21:02

'In het gepresenteerde regeerakkoord wordt voor het eerst de binnenvaarsector expliciet genoemd als factor van betekenis.' Dat was de positieve constatering die voorzitter Marcel van Schijndel deed in zijn toespraak tijdens de jaarvergadering van afdeling De Amer van Koninlijke BLN-Schuttevaer.

Voorzitter Marcel van Schijndel, De Amer: 'Bediening staken vreemde trend'

Van Schijndel citeerde met instemming uit wat de regering over de binnenvaart zegt in hun voornemens voor de komende vier jaar: 'De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van het toenemende goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat.'

Elders in het regeerakkoord is letterlijk te lezen dat de tijden van brug- en sluisbediening beter op elkaar moeten worden afgestemd, constateerde Van Schijndel verheugd, net als dat er een bedrag van twee miljard euro wordt vrijgemaakt voor de infrastructuur.

Mobiliteitsfonds

Een van de maatregelen is dat op termijn er een mobiliteitsfonds wordt opgericht waaruit alle investeringen in de infrastructuur gefinancierd gaan worden. Rond 2030 moet het zover zijn. Daarmee worden de traditionele schotten tussen weg, water en spoor opgeheven en wordt gestreefd om de vervoerssystemen beter op elkaar aan te sluiten, met als doel Nederland mobiel en bereikbaar te houden.

Van Schijndel liet weten deze beleidswijzing als positieve wending te zien: 'Dit is dan ook een mooie doelstelling die kansen biedt voor de binnenvaartsector. We zullen onze horizon moeten verbreden, in plaats van los van elkaar te opereren. Dus elkaar omarmen, om zo een positieve bijdrage te leveren in het mobiliteitsprobleem.'

Vreemde bediening

Naast de positieve vooruitzichten had Van Schijndel ook wat kritische kanttekeningen. Die hadden vooral betrekking op het gebied van de bediening van bruggen en sluizen. 'Een trend is dat RWS zijn bedieningsrichtlijnen aan het nazien is en hier allerlei vreemde en niet-wenselijke situaties uit ontstaan. Een voorbeeld hiervan is het staken van de bediening bij te veel wind en, zoals we laatst nog hebben meegemaakt, bij slecht zicht.' Dat kan niet, vindt Van Schijndel, die vindt dat de binnenvaart niet zomaar kan worden stilgelegd. Hij pleit voor overleg over de kwestie met Rijkswaterstaat.

Ook zorgen zijn er over de overdracht van het beheer van vaarwegen en kunstwerken naar lokale overheden, zoals provincies en gemeentes. 'Hierdoor komen er in Nederland verschillende visies. (...) Bij afwaardering of grote veranderingen is de minister dan ook niet meer in staat om van hogerhand een veto uit te spreken', aldus Van Schijndel. Bovendien heeft plaatselijk bestuur niet altijd de juiste kennis en kunde in huis.

Sluis Waalwijk

Veelbesproken voorbeeld op de vergadering is de kwestie van de sluis Waalwijk, die in het gebied van De Amer ligt. Door onwetendheid van het gemeentebestuur werd de schutlengte teruggebracht van 86 naar 82 meter. De wethouder en zijn ambtenaren hadden kennelijk niet in de gaten dat dit voor schippers en bedrijven wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben.

Van Schijndel raadt collega's aan om eens een aantal wethouders of raadsleden mee te laten varen: 'Wellicht opent dit hun ogen en komt er meer begrip voor de positie van u als binnenschipper en het nut voor de gemeente.'

Recreatievaart

Opvallend tijdens een discussie op de vergadering waren de geluiden om als beroepsvaart meer rekening te houden met de recreatievaart. Nu wordt het adagium ‘Varen Doe Je Samen' in de praktijk vooral uitgelegd als 'aan de kant jullie'. Maar meerdere schippers pleitten er voor om door goed samenwerking tot een vlotte en veilige vaart te komen. Als voorbeeld noemde een van de schippers dat hij soms jachten in de sluis als eerste liet invaren omdat ze dan geen last hebben van zijn schroefwater. 'Leg je schip met drie touwen vast, schroef er af, boegschroef uit', was ook te horen.

Tip van een ander lid was om de Knooppuntenboekjes van Varen Doe Je Samen te bekijken. Daarin staan de geadviseerde routes voor recreatievaart op drukke knelpunten. Als je weet wanneer zij gaan overstekenen, is het ook makkelijker om te anticiperen, was de boodschap. Er zijn zelfs gespreken met Periskal om de adviesroutes op te nemen in hun elektronische kaart.

De afdeling De Amer telt op dit moment 89 leden, waarvan er groot deel naar de vergadering was gekomen. Het ledenaantal is stabiel. Bestuurslid Piet Schapers trad tijdens deze vergadering gepland af, bestuurslid Diny ten Haaf werd herkozen voor een nieuwe termijn. Jubilarissen (allen 25 jaar) waren: A.J.A. van der List (voorheen ms Wiljo), A.G.L. Peters (voorheen mts Leonardus) en P. Biemans (ms Lurona)