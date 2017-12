Schuttevaer Premium Aannemer maakt doorstart op brugonderhoud zeesluizen Farmsum Facebook

FARMSUM 29 december 2017, 09:00

Aannemer BSB Staalbouw, die na het faillissement verder gaat onder de naam Solidd Steel Structures, gaat woensdag 3 januari in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen verder met het groot onderhoud aan de twee buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex in Farmsum.

Tijdens de werkzaamheden zijn de twee buitenhoofdbruggen van 3 januari t/m 1 februari geheel afgesloten voor het wegverkeer. Om ook de binnenhoofdbruggen in de Oosterveldweg te ontlasten wordt een adviesroute ingesteld. Voor de scheepvaart wordt de kleine kolk buiten gebruik gesteld. Pleziervaart of de kleinere beroepsvaart kan gebruikmaken van de naastgelegen grote kolk.

Faillissement

De werkzaamheden waren op 16 oktober gestart en kwamen diezelfde week stil te liggen vanwege het faillissement van de aannemer. De aannemer heeft in december een doorstart gemaakt en hervat nu de werkzaamheden.

Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg. (DvdM)