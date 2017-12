Schuttevaer Premium Dwars koppelverband stremt Main Facebook

Twitter

MARKTHEIDENFELD 29 december 2017, 10:00

De scheepvaart op de Main bij Marktheidenfeld was donderdag 28 december een groot deel van de dag gestremd nadat een koppelverband van 180 bij 11,40 meter woensdagavond laat dwars in de rivier viel. Oorzaak was volgens de Wasserschutzpolizei vermoedelijk motorschade.

Drie schepen tornden het koppelverband uiteindelijk los. Het schip werd naar Marktheidenfeld gesleept. De ontkoppelde bak werd door het Wasser- und Schifffahrtsamt gezekerd en later ook naar Marktheidenfeld gesleept. Het koppelverband was geladen met 3500 ton raps en raakte niet beschadigd. (MdV)