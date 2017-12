Schuttevaer Premium KSV ZON: ‘Laat oude kerels niet besluiten' Facebook

CUIJK 28 december 2017, 00:09

‘Laat oude kerels niet besluiten wat jullie moeten gaan doen.' Met deze woorden deed Theo Janssen op de jaarvergadering van de afdeling Zuid Oost Nederland (ZON) van Koninklijke BLN Schuttevaer een oproep aan de jongere, nog varende achterban zich aan te melden als afgevaardigde voor het congres van de branchevereniging voor de binnenvaart.

Veel animo bleek er in eerste instantie niet te bestaan. Pas toen voorzitter Rob van Reem zich in het openbaar afvroeg of er dit jaar voor de afdeling ZON dan maar niemand naar het jaarcongres zou gaan en bestuurslid Nico Evens duidelijke maakte dat je na aanmelding altijd nog af kan haken als je plotseling aan de reis moet, kwamen de aanmeldingen. Overigens veelal niet van de jonge garde in de zaal. Uiteindelijk meldden zich vijf leden aan, waarvan een zijn afwezige zoon aanmeldde, die de negen stemmen van de afdeling op het jaarcongres gaan vertegenwoordigen.

Gebrek aan vertrouwen

Janssen kreeg even na zijn oproep, als jubilaris het speldje op zijn jasje gespeld voor het vijftigjarig lidmaatschap. Oud-voorzitter Lau de Bot van de toenmalige afdeling Gelderland kreeg het speldje voor veertig jaar lidmaatschap. Hij zei op later leeftijd lid te zijn geworden van Schuttevaer, pas nadat zijn vader het lidmaatschap had opgezegd.

De Bot meldde het verder op te vallen dat de achterban van BLN steeds minder grijs wordt en dat hij het samengaan van Schuttevaer met BLN een goede zaak vond. Maar kritisch was hij ook. Hij constateerde dat er nog steeds een gebrek is aan vertrouwen tussen de verschillende binnenvaartorganisaties en dat daardoor een goede samenwerking nog steeds niet van de grond is gekomen. Hij haalde de landelijk oud-voorzitter Jan Terlouw aan die in de ‘Wereld draait door' ervoor pleitte dat het touwtje weer uit de brievenbus moest kunnen hangen. ‘Dat staat voor vertrouwen en dat is iets wat ik nog mis', besloot De Bot.

Van blond naar grijs

Peter Stuurman van Rijkswaterstaat Oost-Nederland maakte op de vergadering van ZON bekend na 27 jaar de vergadering te hebben bezocht, er volgend jaar niet meer bij te zijn namens Rijkswaterstaat. Hij zei destijds blond op de eerste vergadering te zijn gekomen en te vertrekken met grijs haar.

Stuurman wees onder meer op de vele goede discussies die hij op de vergaderingen met de leden had, maar prees ook de samenwerking en de kennis van de leden en het bestuur. Van Reem had lovende woorden voor de inzet van de RWS'er en beloonde dat met een bos bloemen. (EvH)