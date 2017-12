De grootste rederijen ter wereld, Maersk, MSC en CMA/CGM, hebben via hun Antwerpse agenturen laten weten dat er op de linker-Scheldeoever een nieuw containerdok moet komen: het zo omstreden Saeftinghedok.

Containerrederijen waarschuwen Antwerpen

Door Justin Gleissner

De Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV), de spreekbuis voor de scheepsagenten, schreef daarop een open brief aan Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse regering waarin de oproep van de belangrijkste klanten van de haven klip en klaar worden duidelijk gemaakt: het Saeftinghedok moet er onverwijld komen om voldoende overslagcapaciteit te garanderen.

De Vlaamse regering laat intussen een achttal alternatieven bestuderen, van een containereiland in de Schelde, uitbreiding van bestaande terminals tot beperkte aanleg van het Saeftinghedok. Maar de Scheepvaartvereniging veegt die voorstellen op voorhand van tafel en Michel Maerstboom van Maersk/Safmarine bestempelt ze geringschattend als ‘bouwblokjes, die geen soelaas bieden voor de mobiliteitsproblemen'.

En Marc Beerlandt van MSC verwijst naar de plannen van zijn rederij die schepen van 22.000 teu op stapel heeft staan. En Eugène Vanfleteren van CMA/CGM sluit zich daarbij aan: ‘Wij willen geen schepen behandelen op verspreide locaties. Er is nu al te weinig kadelengte voor containerschepen en voor de binnenvaart.'

De Scheepvaartvereniging vatte alle opmerkingen samen in één zin: ‘Er is slechts één goede keuze en dat is het Saeftinghedok. Kiezen we dat niet dan zal Antwerpen, dat nu in de Champions League van de containerhavens speelt, afglijden tot een secundaire rol.'

Er wordt dan wel aan voorbijgegaan dat de Raad van State het project heeft afgekeurd, zodat de vergunningprocedure moet worden overgedaan. En de actiegroep Doel2000 zwaait met een studie die aantoont dat capaciteitsuitbreiding voor containerschepen ook mogelijk is binnen de huidige havengrenzen en zonder dat het polderdorp Doel hoeft te verdwijnen.