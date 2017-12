BCTN Nijmegen nu ook ‘zeehaven' Facebook

Gemeente Nijmegen heeft containerterminal BCTN vrijdag 22 december de zeehavenvergunning toegekend. Tegelijk kwamen gemeente, BCTN en ‘buurman' ENGIE een duurzame herontwikkeling van het ENGIE-terrein overeen met mogelijk logistieke functies en het opwekken van zonne- en windenergie.

Vanaf nu kunnen zeeschepen direct afmeren voor de kade van BCTN containerterminal in Nijmegen. De terminal krijgt met de komst van zeeschepen een directe verbinding met andere landen via de Noordzee, zonder de extra overslag op een binnenvaartschip in Rotterdam of Antwerpen. Dit zorgt voor een kortere tijd om goederen te importeren en exporteren tussen Nijmegen en andere landen. De BCTN terminal in Nijmegen draagt op deze manier extra bij aan een afname van emissies en reductie van transport over de weg.

Duurzame herontwikkeling

Door het aangaan van de intentieovereenkomst verplichten ENGIE, BCTN en de gemeente Nijmegen zich in te zetten en mee te werken aan een duurzame herontwikkeling van het ENGIE-terrein na sloop van Centrale Gelderland. BCTN en ENGIE werken samen om waarde toe te voegen op het gebied van duurzame energie, innovatie en werkgelegenheid.

Beide bedrijven willen uitwerking geven aan een mogelijke toekomstige duurzame logistieke functie van het terrein. Een mogelijke ontwikkeling is de realisatie van distributiecentra gecombineerd met zonnepanelen op de daken en gebruik van windenergie van te realiseren windturbines voor de oplading van elektrische containerschepen, heftrucks en vrachtwagens op het ENGIE-terrein en op het terrein van de containerterminal van BCTN.

De terminal streeft naar volledig emissieloze logistieke dienstverlening door de ontwikkeling van elektrisch aangedreven schepen, maar ook door het elektrificeren van haar equipment en trucks. BCTN gaat voorop als het gaat om duurzaamheid en is als enige inland operator bekroond met 2 Lean & Green sterren. (DvdM)