Verruiming Twentekanalen anderhalf jaar vertraagd

HENGELO 24 december 2017, 16:30

De mislukte aanbesteding van de verruiming van de Twentekanalen naar klasse 5A zorgt dat het werk niet in 2020 maar tenminste anderhalf jaar later klaar is. De gunning moet opnieuw, laat Rijkswaterstaat weten, omdat er voor de aannemers teveel onzekerheden zijn over het beheersten van het grondwater.

1 / 1 Toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen kwam in februari 2016 naar Hengelo om haar handtekening onder de bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel te zetten. Anne-Ruth Scheijgrond van Port of Twente kijkt toe. (Archieffoto Dirk van der Meulen) Toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen kwam in februari 2016 naar Hengelo om haar handtekening onder de bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel te zetten. Anne-Ruth Scheijgrond van Port of Twente kijkt toe. (Archieffoto Dirk van der Meulen)

De Twentekanalen worden tussen Delden en Enschede en de zijtak tot Almelo verdiept tot 2,80 meter. De damwanden worden aangepakt en de wachtplaatsen bij de sluis Hengelo worden uitgebreid, zodat aan beide kanten plaats is voor klasse 5A-schepen. Voor het project werd 76 miljoen euro uitgetrokken.

Teleurstelling

Port of Twente, de hotspot-organisatie van havengebonden bedrijven in de regio, reageert teleurgesteld. ‘Dit betreuren wij natuurlijk zeer, gezien het belang van verruimde Twentekanalen voor de bereikbaarheid over water en de noodzaak om de wegen te ontlasten. We hebben er de afgelopen jaren hard aan gewerkt', zegt woordvoerder Anne-Ruth Scheijgrond.

‘Dat Rijkswaterstaat en de aannemer er nu niet uitkomen is een grote teleurstelling. Verruimen betekent dat schepen met een grotere afmeting en diepgang op de Twente-kanalen kunnen varen, wat het vervoer over water financieel nog interessanter zal maken en bedrijven eerder zal doen besluiten gebruik te maken van de binnenvaart.'

Beter Benutten

Scheijgrond herinnert eraan dat 31 bedrijven in 2013 de ‘Beter Benutten-deal' met toenmalig minister Schultz hebben gesloten. ‘Wij zullen dan ook in overleg nagaan wat de gevolgen hiervoor zijn. Tevens zullen we Rijkswaterstaat uitnodigen om zo spoedig mogelijk met elkaar te bespreken welke knelpunten met voorrang moeten worden opgepakt en ook hoe men met het onderhoud van het kanaal om gaat, zolang de verruiming nog niet tot uitvoering wordt gebracht.'

Regiovertegenwoordiger Fiona Oomen van Koninklijke BLN-Schuttevaer is al net zo teleurgesteld, zegt zij tegen de regionale omroep RTV Oost. ‘Je stop er zoveel energie in om alles voor elkaar te krijgen. En dan nu de vertraging.' Omdat het grote onderhoud van de Twentekanalen is blijven liggen in afwachting van de verruiming, gaat daar nu de eerste aandacht naar uit van BLN-Schuttevaer. ‘Er is twee jaar geen onderhoud geweest. Ik hoop dat ze dat nu alsnog gaan doen', zegt Fiona Oomen.

(DvdM)