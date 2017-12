Schuttevaer Premium ‘Grave' overheerst in 2017 meestgelezen nieuws Facebook

Met ‘Tanker door stuw Grave, Maas loopt leeg, schipper aangehouden' op de website ging Schuttevaer het nieuwe jaar in. Het nieuwsbericht trok meteen een leesrecord: met 17.137 pageviews het meest gelezen in 2017. Meetgegevens van Google geven een helder zicht op uw leesgedrag online. We zetten de 25 topberichten op een rij.

Top 25 meest gelezen berichten op Schuttevaer.nl

Meer lezers volgen het nieuws op smartphone

Door Dirk van der Meulen

Google Analytics telde in de 365 dagen tot half december 2017 tijdens 1.402.243 bezoeksessies (10,2% meer dan een jaar eerder) aan de website Schuttevaer.nl 3.876.093 pageviews (+1,4%) door 424.837 (+15,2%) unieke gebruikers.

In februari werd de site volledig vernieuwd, ook voor mobiele apparaten. Dat leidde tot een flinke verschuiving in leesgedrag. De meeste berichten worden nog steeds gelezen op desktop computers, pc's of laptops: 53,5% (was 65,4%). Maar voor het snel volgen van het nieuws is de smartphone duidelijk in opmars: 34,3% (was 21,3%). Terwijl de tablet een licht afnemende bijrol vervult: 12,3% (was 13,3%).

‘Grave' overheerst

In de 25 meest gelezen berichten bleef ‘Grave' meermalen terugkomen. Zo hadden we direct na de stuwaanvaring op 30 december 2016 al een eerste versie van het bericht met ‘Schip met benzeen tegen stuw Grave' (op 5 in de Top 25 met 6974 pageviews) en nadat de vaarwegbeheerder grip kreeg op de rampsituatie ‘Noodstuw Grave nieuwe koers Rijkswaterstaat' (op 7 met 6400 pageviews).

Ook andere Grave-updates vulden de Top 25: ‘Schip met benzeen tegen stuw Grave, Maas loopt leeg' (16, 4737 pageviews), ‘Grave heeft grote gevolgen' (18, 4689 pageviews), de ongevalsreconstructie ‘Grave: schipper voer in volle vaart op de stuw af' (21, 4638 pageviews) en ‘Grave: schip aansprakelijk tot grofweg twee miljoen euro' (23, 4488 pageviews).

Brugaanvaringen

Schuttevaer plaatst wekelijks een grote verscheidenheid aan berichten, nieuws en achtergronden, in de krant én online. Maar de online lezer heeft een kennelijke voorkeur voor rampen en ongevallen. Naast ‘Grave' zijn het vooral de brugaanvaringen die de aandacht trekken, mogelijk omdat ze elk schip zouden kunnen overkomen.

Twee opvarenden van een Nederlands binnenvaartschip zijn vrijdag 15 juli lichtgewond geraakt bij een aanvaring met een brugpijler op de Neckar ter hoogte van Ladenburg. Er ontstond grote materiële schade (op 4, 8229 pageviews).

Het met containers geladen binnenvaartschip Camaro IV is woensdagmorgen 28 december 2016 met de stuurhut tegen de Nieuwe Botlekbrug bij Hoogvliet gevaren. Door de klap raakte een bemanningslid lichtgewond, meldde de Zeehavenpolitie (19, 4654 pageviews).

Erger is het als bij een brugaanvaring doden zijn te betreuren. De 60-jarige schipper van een containerschip is maandagavond 16 januari overleden nadat hij met zijn schip tegen een brug op het Küstenkanaal in Surwold was gevaren. Het stuurhuis werd daarbij van het schip geslagen (20, 4654 pageviews).

De 56-jarige Tsjechische schipper van de duwboot Walter is maandagavond 18 september om het leven gekomen in sluis Uelzen op het Elbeseitenkanaal. Hij voer bij de invaart met zijn stuurhut tegen de staalkabel van de aanvaarbeveiliging (24, 4402 pageviews).

Nieuws met Clip

Van het andere veelgelezen nieuws herinneren lezers zich ongetwijfeld het verhaal van schipper Tinus en zijn vrouw Ieke de Vreeze van het ms Volharding, die vrijdagavond 23 juni op de Maas bij Wanssum door een arrestatieteam van boord werden gehaald (2, 13.697 pageviews). In november blikte onze filmende verslaggever Heere Heeresma jr daar nog in een tweetal Clips op terug.

De Clip van Heeresma werd in 2017 een nieuw fenomeen op de Schuttevaer-site. De enige van de 35 video's die de Top 25 haalde was Clip #4 ‘Ich kann er nog tussen', over een Duits zeiljacht dat ogenschijnlijke levensmoeheid tussen een 110 meter lange tanker en het 171 meter lange koppelverband Maranta voer.

Ook niet te missen was het verhaal van het 12 september bijna gekapseisde binnenvaartschip Helena Cora, dat niet verzekerd bleek voor bergingskosten vanwege de geloofsovertuiging van de eigenaar (op 3, 8685 pageviews).

De veel bekeken nieuwbouwreportage ‘Elf nieuwe cruiseschepen in 2018 op maiden voyage' (25, 4357 pageviews) laat zien hoe veelzijdig de interesse van Schuttevaer-lezers online kan zijn.

Top 25 Schuttevaer.nl

Hieronder de volledige Top 25 van meest gelezen berichten (met pageviews)op Schuttevaer.nl in 2017: