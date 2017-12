Schuttevaer Premium Walsdraadfabriek naar Eemshaven: 275 nieuwe banen en vervoer per schip Facebook

Twitter

Email EEMSHAVEN 23 december 2017, 23:51

Een mooie opsteker voor de Eemshaven, zo vlak voor de Kerst. Door een nieuwe walsdraadfabriek van het Twentse metaalbedrijf Van Merksteijn ontstaan daar direct 275 nieuwe banen. Het bedrijf strijkt neer op een terrein van zo'n 28 hectare, gelijk aan 56 voetbalvelden, naast de Nuon-centrale.

Door Henk Zuur

In de huidige situatie wordt deels walsdraad ingekocht die is geproduceerd uit de primaire grondstof ijzererts met daarbij zeer lange transportafstanden. In de nieuwe fabriek in de Eemshaven gaat Van Merksteijn International zelf walsdraad produceren uit de secundaire grondstof (gereinigd) staalschroot voor de bestaande fabriek in Almelo. In de Eemshaven komt dus geen hoogovenfabriek. In Almelo wordt de walsdraad gebruikt voor de verdere verwerking tot wapeningsstaal voor de bouw, voor de productie van diverse soorten hekwerken en om verzinkte draden van te maken.

Grondposities

De ondertekening betreffende de grondposities heeft vrijdag 22 december plaatsgevonden en hiermee is de eerste stap gezet richting de realisatie van de fabriek. De Eemshaven blijkt daarvoor uitermate geschikt vanwege de ruimte en de goede bereikbaarheid over zee.

Het bedrijf investeert circa 250 miljoen euro in de nieuwe fabriek en geldt, wat werkgelegenheid betreft, als een van de grootste acquisities van de laatste jaren. Van Merkstijn, met drie vestigingen in Europa en een jaaromzet van ongeveer 350 miljoen euro, heeft een groot metaalbedrijf in Almelo, waar ongeveer 600 mensen werken.

Green Steel Mill

Van Merksteijn International is één van de grootste producenten van wapeningsproducten en hekwerkpanelen ter wereld. Het bedrijf heeft de zorg voor het milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zal daarin een stap verder gaan door met deze nieuwe investering een bijdrage te leveren aan de transitie naar een Circulaire Economie, en dat op een zo milieuvriendelijke en innovatieve wijze als mogelijk. Het project draagt mede daarom de naam ‘Green Steel Mill'.

Voor Cas König, sinds 1 september de nieuwe directeur van Groningen Seaports, is het de eerste grote vis die hij binnenhaalt. König is in zijn nopjes dat de staalfabriek een vestiging opent in de Eemshaven. ‘De fabriek past volledig in onze havenvisie, waarin wij ons voor de Eemshaven richten op circulaire economie, datacentra en biomassa. Van Merksteijn is een type speler die we met open armen verwelkomen omdat het enorm veel werkgelegenheid oplevert.'

Lbo- en mbo-banen

De meeste banen bij het zeventig jaar oude familiebedrijf Van Merksteijn, dat geleid wordt door Peter van Merksteijn, zijn op lbo- en mbo-niveau. Binnen deze beroepsgroep heerst in de regio grote werkeloosheid. Ofschoon het in eerste instantie 275 betreft, kunnen het in de toekomst veel meer worden. ‘In de schil eromheen, rekent men wel met een factor twee of drie', aldus König in een vraaggesprek bij de regionale televisiezender RTV Noord, ‘maar dat zal in de nabije toekomst wel duidelijk worden.'

Naast het investeringsbedrag van 250 miljoen euro heeft Van Merksteijn een optie genomen op de grond naast het te betrekken terrein, waaruit de conclusie mag worden getrokken dat er nog meer uit voort zal kunnen komen. Wat het staalbedrijf in de Eemshaven wil gaan produceren, wordt nu nog in Turkije geproduceerd.

Vervoer per schip

‘Het schroot uit Nederland wordt naar Turkije getransporteerd waar er walsdraad van wordt gemaakt om vervolgens in schepen naar Almelo te worden vervoerd voor verdere verwerking', weet König. Van Merksteijn ziet dit heen-en-weer transporteren als een onlogische stap en wil het geheel zelf in Nederland doen. Op deze manier kan het bedrijf zichzelf voorzien van grondstoffen.

Belangrijk voor Van Merksteijn was de ruimte, de ligging aan open vaarwater en de onmiddellijke beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. De volgende stap is het vergunningtraject, wat nog wel de nodige tijd in beslag zal nemen, maar het bedrijf verwacht in 2020 van start te kunnen gaan.