Op de eindejaarsbijeenkomst van de Haven- en Scheepvaartvereniging (HSV) Den Helder is oud-marineman en Sail Den Helder directeur Eef van den Broek uitgeroepen tot Havenman van het jaar 2017. Dit vooral vanwege zijn grote verdienste als organisator van de grote, zeer geslaagde Sail-manifestatie die afgelopen juni in Den Helder is gehouden.

1 / 1 Eef van den Broek is benoemd tot Helderse Havenman van het jaar 2017. (Foto: PAS Publicaties) Eef van den Broek is benoemd tot Helderse Havenman van het jaar 2017. (Foto: PAS Publicaties)

HSV-voorzitter Edwin Stolk stelde in zijn toespraak dat Eef van den Broek vanaf 2014 onafgebroken heeft geijverd om in 2017 de allermooiste en best georganiseerde Sail-manifestatie in Den Helder te kunnen houden. ‘Hij heeft de juiste maritieme toon weten aan te slaan om de vele spelers in en rond de Helderse haven te mobiliseren voor Sail Den Helder 2017. In de volle breedte heeft hij het Helderse bedrijfsleven vooropgesteld voor het leveren van diensten aan het evenement dat door ruim 350.000 mensen is bezocht en met een dikke 8 door de deelnemers en het publiek is gewaardeerd.'

Hierna overhandigde hij een gravure van de Helderse vuurtoren Lange Jaap aan de zojuist benoemde Havenman van het jaar 2017. Eef van den Broek was duidelijk geraakt door het eerbetoon en stelde met trillende stem dat hij de afgelopen vijfde editie van Sail Den Helder samen met veel enthousiaste mensen heeft mogen organiseren.

Over de toekomst van de Helderse haven stelde hij: ‘Het is verstandig als Den Helder samenwerking zoekt met andere havens. Ik wil hieraan graag een bijdrage leveren, evenals aan de civiel-militaire samenwerking tussen Port of Den Helder en de Koninklijke Marine.' Ook voorzitter Stolk stelde dat de HSV zich samen met de AYOP uit Amsterdam/IJmuiden en de andere havens in het noorden sterker wil profileren. (PAS)