BONN 23 december 2017, 17:01

Het Duitse Bundeskartellamt heeft, na een onderzoek naar illegale prijsafspraken onder Duitse en Nederlandse havensleepbedrijven, een boete van 13 miljoen euro opgelegd. Het gaat om de bedrijven Fairplay, Bugsier en Petersen & Alpers.

1 / 1 Een Bugsier- en een Fairplay-sleper op de Elbe in Hamburg, beide betrokken en beboet bij prijsafspraken. (Archieffoto Fairplay / Peter Neumann) Een Bugsier- en een Fairplay-sleper op de Elbe in Hamburg, beide betrokken en beboet bij prijsafspraken. (Archieffoto Fairplay / Peter Neumann)

De bedrijven zouden zich van 2002 tot minstens 2013 in Duitse havens, Hamburg en Bremen hebben schuldig gemaakt aan illegale prijsafspraken. Dat is aan het licht gekomen door een gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Duitse Bundeskartellamt .

Europese regels

De ACM en het Bundeskartellamt hebben op grond van Europese regels het onderzoek gezamenlijk uitgevoerd. Toen duidelijk was dat de Duitsers de beste papieren hadden om op te treden tegen het kartel en omdat de ACM de schikkingsvoorstellen voldoende vond, besloot die organisatie het onderzoek stop te zetten. Het Bundeskartellamt zet het onderzoek, naar andere bedrijven, verder voort.

Bedrijven die ook aan de afspraken hebben meegedaan maar deze al vroegtijdig openbaar gemaakt hebben, de Unterweser Reederei en het zusterbedrijf Lütgens & Reimers, kregen geen boetes opgelegd, net als het inmiddels uit de markt verdwenen Louis Meyer. Onderzoeken naar een ander bedrijf zijn nog niet afgesloten. Daarbij zou het gaan om nog een Nederlands bedrijf waarvan het Bundeskartellamt de naam niet prijsgeeft.

Elbe en Weser

Volgens voorzitter Andreas Mundt van het Bundeskartellamt zijn de onderhandelingen over de prijsafspraken begonnen in 2000/2001 op het moment dat Nederlandse sleepbedrijven op de Elbe en Weser actief werden. Overigens werden alle grote sleeprederijen er bij betrokken en omdat er ook Nederlandse partijen actief waren besloot het Duitse Kartellamt ook de Nederlandse collega's er bij te vragen.

Mundt voegt er aan toe dat de bedrijven er, gezien de bedragen waar het in de loop der jaren over gaat, nog redelijk zijn afgekomen. In hun voordeel zou ook spreken dat ze toen het onderzoek eenmaal gevorderd was, openheid van zaken hebben gegeven. Over de hoogte van de boetes per bedrijf wordt geen mededeling gedaan.

Twee van de boetes zijn al rechtsgeldig, tegen een derde kan nog bezwaar worden aangetekend. Het Oberlandesgericht in Düsseldorf zal daar eventueel over oordelen. (WdN)