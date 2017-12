Schuttevaer Premium Amsterdam geeft emissieloos schip 20% korting Facebook

Binnenvaartschepen die emissieloos varen krijgen in de Amsterdamse en Zaanse haven een korting van 20% op het binnenhavengeld. Deze korting krijgen binnenvaartschepen als zij het platina label van Green Award hebben. Naar verwachting wordt het eerste binnenvaartschip met zero emissies in 2018 gecertificeerd.

Daarmee zijn Amsterdam en Zaanstad de eerste havens van Nederland die dit nieuwe label van het Green Award programma inzetten. De regeling gaat per 1 januari 2018 in. Green Award, het certificatieprogramma voor binnen- en zeevaartschepen, heeft half december een platina label geïntroduceerd voor emissieloos varen. Het programma voor binnenvaart is in 2011 gelanceerd en het aantal schepen is flink gegroeid, de teller staat nu op 631.

Green Award certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van milieu laten zien dan wettelijk verplicht is. De Amsterdamse haven neemt sinds 2015 deel aan het binnenvaartprogramma, dat verschillende niveaus kent: brons, zilver en goud. Ieder niveau kent zijn eigen korting, variërend van 5% voor brons tot 15% voor goud label. Daar is nu door Green Award het platina niveau aan toegevoegd en op termijn hoopt de stichting dit label ook te kunnen introduceren in haar zeevaartprogramma.

Schone Scheepvaart

Marleen van de Kerkhof, havenmeester van Amsterdam, is opgetogen over dit nieuwe label: ‘Op 1 november jongstleden hebben wij onze visie Schone Scheepvaart gelanceerd met als doelstelling de scheepvaart schoner te maken. Dit platina label sluit hier naadloos bij aan. Wij verwachten komend jaar de eerste emissieloos varende binnenvaartschepen te ontvangen.'

Emissieloos varen draagt bij aan de verduurzaming van de scheepvaart. De uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen, bijvoorbeeld waterstof, en zorgt voor vermindering van luchtvervuiling.

Van de Kerkhof: ‘Ik hoop dat andere havens zich zo snel mogelijk zullen aansluiten om dit belangrijke initiatief te omarmen. We streven met z'n allen naar een schone én slimme scheepvaart. Smart Shipping valt hier ook onder. Zo realiseren we met elkaar een toekomstbestendige scheepvaart.' (DvdM)