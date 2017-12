Schuttevaer Premium Overnachtingshaven Lobith gemoderniseerd Facebook

Email LOBITH 22 december 2017, 13:00

De werkzaamheden omtrent het moderniseren van de overnachtingshaven in Lobith zijn donderdag 21 december afgerond. Door de modernisering kunnen er nu meer en grotere schepen overnachten.

1 / 1 Overnachtingshaven Lobith voor meer en grotere schepen. (Foto Rijkswaterstaat) Overnachtingshaven Lobith voor meer en grotere schepen. (Foto Rijkswaterstaat)

Tijdens de werkzaamheden die in het afgelopen jaar door aannemer Vissers Ploegmakers zijn uitgevoerd, zijn onder andere de haven verdiept, de invaart verbreed, een autosteiger gerealiseerd en extra parkeerplaatsen gemaakt.

Nu de autosteiger in gebruik is genomen, zijn volgens Rijkswaterstaat de werkzaamheden officieel afgerond, alhoewel er volgend jaar nog walstroom en een radarmast worden geplaatst.

Naast de vernieuwingen en verbeteringen in Lobith komt er in Spijk een nieuwe haven die plaats moet gaan bieden aan zo'n 50 schepen. Deze maatregelen moeten de veiligheid en doorstroming op de rivieren verbeteren. (JL)