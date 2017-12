Er zijn nog steeds te weinig leden, als ik aan mijn collegas vraag waarom ze geen lid zijn, is het antwoord te duur en te weinig resultaat, en altijd net niet voor hun doelgroep.

Nu moeten altijd dezelfde de kar trekken, en de niet betalende liften mee met de behaalde resultaten.

Ik vaar op het kanaal richting Magdeburg, en natuurlijk baal ik van de eeuwige smoesjes van de WSA , maar geen tegengas geven heeft zeker geen nut.

Dan dat gezeur over die Ingenieurs, je kan die toch inhuren, en als je een nieuwe sluis of vaarweg aan besteed doe je dit inclusief alles, het WSA is gestoeld op een ouderwetse werkgever, die niet met zijn tijd meegaat.

En je gaat mij niet vertellen dat je 40 jaar lang geen vakmensen in je bedrijf hebt, die uit kunnen rekenen of de Bolders tegen de krachten bestand zijn die er tijdens het afstoppen op komen te rusten, overigens ga ik er vanuit dat er tekeningen van de Sluizen zijn en dus ook van de Bolders.

Overigens hoeven niet alle bolders vernieuwd te worden er passen geen 2 maal 110 meters in de grote sluizen dus alleen maar 10 mtr. voor de stopstreep, aan boven en benedenkant.

Overigens zie ik het met lede ogen aan als straks mensen als Gerard Kester, Andries de Weerd en Leny van Toorenburg weggaan, dit zijn wandelende encyclopedisch die

moeilijk vervangbaar zijn.