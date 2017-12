Schuttevaer Premium Zware verwijten voor Amsterdam in zaak zwaaiverbod rondvaart Facebook

Een hoger beroep bij de Raad van State op het laatste moment intrekken wordt op zijn zachtst gezegd niet op prijs gesteld. Woordvoerders van de gemeente Amsterdam kregen daarom deze week de volle laag van de Raad in de omstreden zaak over een zwaaiverbod voor rondvaartboten in de Singelgracht.