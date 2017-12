Schuttevaer Premium Ligplaatsen Antwerpen voor hoogste bieder Facebook

Twitter

Email ANTWERPEN 15 december 2017, 14:00

Antwerpen richt aan de zuidkaai van het houtdok 34 ligplaatsen in voor woonschepen van 20 tot 50 meter lengte. De ligplaatsen komen in mei 2018 ter beschikking en worden per opbod toegewezen aan de hoogste bieder. De minimum inzet bedraagt 6000 euro.