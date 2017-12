Nieuwe benaming ligplaatsen Waalhaven Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 8 december 2017, 16:39

Ligplaatsen in de Rotterdamse Waalhaven hebben begin december een andere naam gekregen. Havenbedrijf Rotterdam is bij de nieuwe naamgeving uitgegaan van het schip.

1 / 1 De walgerichte benaming van de Waalhavens is vervangen door een meer schippersgerichte benaming. (Luchtfoto Havenbedrijf Rotterdam / Dick Sellenraad) De walgerichte benaming van de Waalhavens is vervangen door een meer schippersgerichte benaming. (Luchtfoto Havenbedrijf Rotterdam / Dick Sellenraad)

Voorheen werden ligplaatsnamen benoemd vanaf de wal (bijvoorbeeld pier 1 NZ) en genummerd in de richting van oplopende oeverfrontnummers. Na de wijziging zijn deze benoemd vanaf het water gezien en gerekend vanaf de havenmonding.

Voor een gezagvoerder/schipper is het gebruikelijk om ligplaats te kiezen aan de noord- of zuidzijde van het 'vaarwater'. Daarom is er voor gekozen ligplaatsnamen in de Waalhaven ook op deze wijze te benoemen. Dit sluit aan bij de benaming van ligplaatsen in de overige havenbekkens in Rotterdam.

Zo lag Rhenus in de Waalhaven vroeger aan de ligplaats met de naam Rhenus Pier 1 NZ3 (noordzijde). Die naam is nu gewijzigd in Waalhaven 1, Rhenus ZZ1 (zuidzijde). Als gezagvoerder vaar je namelijk eerst de Waalhaven in en daarna moet je direct in de eerste insteekhaven zijn. Aan de zuidzijde van deze insteekhaven ligt Rhenus. Het is dan direct de 1e ligplaats die je bij die terminal tegenkomt: Waalhaven 1 Rhenus ZZ1.

De insteekhavens in het Waalhavengebied worden afzonderlijk benoemd, daardoor is er eenduidigheid in de benaming. De gezagvoerder/schipper vaart vanaf nu de (insteek) haven 'Waalhaven 1' in en niet meer de 'Noordpijp' of 'Waalhaven 5' in plaats van 'Heijplaat', ook niet meer 'tussen pier 6 en 7' maar in 'Waalhaven 6'.

Op de binnenvaartpagina van het Havenbedrijf is meer informatie te vinden over de namen. De nieuwe benamingen zijn ook na te zien op de (digitale) Havenkaart Port of Rotterdam. (DvdM)