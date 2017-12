Sluis Amerongen vanaf eind februari 10 weken gestremd Facebook

ARNHEM 8 december 2017, 13:00

Sluis Amerongen is van 26 februari tot en met 6 mei 2018 gestremd. De stremming stond aanvankelijk in september 2017 gepland, maar werd toen uitgesteld. Vanaf 26 februari is geen scheepvaart mogelijk door sluis Amerongen, omvaren kan via de Waal.

1 / 1 Sluis Amerongen met uitzicht op de stuw. (Foto Rijkwaterstaat) Sluis Amerongen met uitzicht op de stuw. (Foto Rijkwaterstaat)

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Daarom zijn de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein de komende jaren om de beurt tien weken gestremd, Amerongen als eerste.

De werkzaamheden aan de sluis omvatten onder andere het vervangen van de elektrotechnische installaties, vervanging van de bewegingswerken, het verduurzamen van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening. Er komt een centraal bedieningsgebouw voor de drie sluizen in Amerongen.

Ongeval

De stremming van sluis Amerongen werd in september uitgesteld vanwege een ongeval op 8 september bij stuwcomplex Driel, waarbij een duiker om het leven kwam. Na het ongeval werden alle werkzaamheden en voorbereidingen stilgelegd.

Rijkswaterstaat verwacht nu dat de renovatie eind 2019 is afgerond.

De stuwcomplexen Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen voor voldoende waterpeil op IJssel, Nederrijn en Lek. Hagestein werd in 1960 in gebruik genomen, Amerongen in1965 en Driel in 1970. (MdV)