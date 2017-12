Schuttevaer Premium OPINIE: Seine-Nord is broodnodig Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 7 december 2017, 13:09

Het mag een klein wonder heten dat ooit is besloten tot de aanleg van Seine-Nord (grootscheeps vaarwater van Parijs naar België). Het zal een nog veel groter wonder zijn als we ergens rond 2025 feestelijk het kanaal zouden kunnen openen.