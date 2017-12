In 1970 mag je er met 185X11,40X2,80 varen, en in 2010 komt men er al achter, na 40 jaar, dat de Bolders te zwak zijn, voorts gaat men tijdens het reguliere onderhoud de Bolders niet vervangen, maar moddert men maar wat aan, met alle risicos van dien.

Nu mag je plotsklaps niet meer op de Bolders afmeren en gaat het schutten langzamer, wat dit allemaal voor financiele gevolgen voor de scheepvaart heeft, vergeet men bij de WSA.

Naar mijn mening moet men zeker in de Kleine Sluizen geen Motorschepen breder dan 10,50 en dieper dan 2,60 schutten, tenzij de Grote sluis in onderhoud is.

Naar mijn mening is dit kanaal niet geschikt voor de eenheden die er varen, en met de kracht die men moet draaien om een normale snelheid te halen, het kanaal is te smal en op sommige strecken te ondiep.

Hoe staat het overigens met de bolders op de wachtplaatsen of aanmeer plaatsen, zijn deze getest op sterkte van een koppelverband en dan wel als er een schip langskomt.

Beseft men in Duitsland wel dat de Scheepvaart niet alleen geld kost, maar ook opbrengt, wat te denken van de arbeidsplaatsen bij de laad en losplaatsen, de Scheepswerven, de Toeleveranciers en de bedrijven die het Kanaal moeten onderhouden en de sluizen (voor zo ver dat dit gebeurd).

Tenslotte betalen onze klanten Kanaalgeld, daar mag wel wat tegenover staan

en niet alleen maar die eeuwige bezuinigingen, en dat men personeel heeft, dan huur je personeel in dat noeten wij ook anders liggen we stil of krijgen een bekeuring, of staat de Staat boven de Wet.