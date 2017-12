Schuttevaer Premium Duisburg: minder per schip, meer per spoor Facebook

Duisport, het havenbedrijf van Duisburg, meldt een afname in de overslag per schip terwijl het spoorvervoer duidelijk groeit. Uit cijfers van Destatis blijkt de binnenvaartoverslag in de eerste acht maanden van 2017 te zijn afgenomen met 7,8% naar 35,1 miljoen ton.