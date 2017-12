Tweede heftoren Botlekbrug naar de sloop Facebook

De tweede heftoren van de oude Botlekbrug is zondagmiddag 3 december weggevaren naar Vlaardingen. Daar zal de heftoren worden gesloopt. Zowel het scheepvaartverkeer als de A15 over de nieuwe Botlekbrug was gestremd.

1 / 1 De tweede heftoren van de oude Botlekbrug is zondag 3 december weggevaren. (Foto AS Media) De tweede heftoren van de oude Botlekbrug is zondag 3 december weggevaren. (Foto AS Media)

De oude Botlekbrug verdwijnt stukje bij beetje uit beeld. Op 11 oktober werden verschillende brugdelen weggehaald, daarna de heftorens en later dit jaar volgen dan de pijlers en de rest van de brug.

Nieuwe spoorbrug

De nieuwe Botlekbrug, onderdeel van het project A15 Vaanplein, is al sinds juni 2015 voor het wegvervoer in gebruik. De brug kampte met heel veel storingen, op 29 september werd al de 100ste storing geregistreerd. ProRail, Rijkswaterstaat en aannemer A-Lanes werken nog aan de aanleg van een nieuwe spoorverbinding en een verbinding voor voetgangers en (brom)fietsers over de nieuwe Botlekbrug. De treinen van de Havenspoorlijn reden tot eind augustus nog over de naastgelegen oude blauwe spoorbrug. Totdat de brug klaar is wordt het spoorverkeer omgeleid via de Botlekspoortunnel.

De aannemerscombinatie A-Lanes (Strukton en Strabag) heeft grote verliezen geleden op het project, dat bepaald niet vlekkeloos verliep. Het hele project is naar verwachting eind 2018 klaar. De nieuwe Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen in Europa. (MdV)