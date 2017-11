Clip #35 Daar moeten ze iets aan doen! (8) Ligplaatsen sluis Eefde Facebook

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Gijsbert van Sandijk vaart als zetschipper op de 86-meter Mosella en ergert zich als regelmatig passant van sluis Eefde aan de ligplaatssituatie aldaar.

1 / 1 Schipper Gijsbert van Sandijk, ms Mosella: ‘Een sluis bouwen, oké. Maar dat ze dan alle plekken van de scheepvaart wegnemen, vind ik niet kunnen.' (Beeld uit video) Schipper Gijsbert van Sandijk, ms Mosella: ‘Een sluis bouwen, oké. Maar dat ze dan alle plekken van de scheepvaart wegnemen, vind ik niet kunnen.' (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Van Sandijk geeft ‘Eefde' als voorbeeld van een breder probleem, namelijk dat de binnenvaart door de overheid steeds minder wordt gezien als een gezinsbedrijf en meer als een volcontinubedrijf. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met bijvoorbeeld kleine kinderen die aan de wal moeten kunnen gaan. Om nog maar te zwijgen van medische of andere noodsituaties.

