Er wordt ons een hoop onzin over energie voorgeschoteld. Van Duitsland kan ik de juiste cijfers niet krijgen. In Denemarken wordt gepocht dat ze CO2 neutraal zijn. Dan denk ik hoe is dat mogelijk of een mistige dag? Blijkt dat ze gewoon biomassa verstoken in de centrales. Biomassa is gewoon pellets van hout, dat groeit aan de andere kant van de wereld, vervoerd met vervuilende zeevaart. Het idee is alleen: de boom heeft zijn leven zuurstof geproduceerd, dat het verbranden ervan een 0 oplevert. Je reinste onzin natuurlijk, waar massas belastinggeld aan subsidie voor wordt besteed.

In Nederland hebben we nu 6 procent groene stroom, maar zonneenergie en windenergie tezamen zijn slechts goed voor 2 procent, de rest van de groene stroom is biomassa. Er is dus nog een lange weg te gaan voor we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Zeker als je meerekent, dat we veel meer energie gaan verbruiken. Nieuwe huizen krijgen geen gasaansluiting meer, auto's worden electrisch. Dit alles is bij de politici bekend, maar ze blijven de gewone burger zand in de ogen strooien.