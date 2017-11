Ruimere ingang overnachtingshaven Haaften voor grotere schepen Facebook

HAAFTEN 20 november 2017, 13:34

Rijkswaterstaat is begin november gestart met het verbreden van de toegang van de overnachtingshaven in Haaften van 110 naar 150 meter. Daardoor kunnen grotere schepen veilig de haven binnenvaren en zal er minder zand ophopen in de havenmond.

De havenmond is volgens Rijkswaterstaat niet langer geschikt voor het type schip dat gebruikmaakt van de overnachtingshaven. ‘De schepen worden steeds groter. De toegang van de haven wordt daarom verruimd van 110 naar 150 m breed', volgens een woordvoerder. ‘Zo kunnen schepen makkelijker de bocht nemen om de haven in te varen. Hiervoor verbreden we de invaart en geven we de oever een nieuwe bescherming. De verbrede toegang zorgt er ook voor dat er minder zand ophoopt en het risico op vastlopen van schepen afneemt. De haven zelf wordt niet groter.'

Tijdens de werkzaamheden, die duren tot begin 2018, is er extra bedrijvigheid op de Waal. Het scheepvaart hoeft niet gestremd te worden. Daarnaast blijft de haven toegankelijk. Materiaal, voornamelijk grond, wordt zo veel mogelijk via het water aan- en afgevoerd. Na de verruiming van de toegang laat Rijkswaterstaat in april 2018 dobberpalen slaan in het verlengde van de bestaande overnachtingssteigers, zodat ook grotere schepen veilig kunnen aanleggen. (DvdM)