De spoorbrug in Utrecht begint in de loop van zondagmiddag 19 november aan de oversteek. Op verzoek van ProRail en aannemer BAM verhoogt Rijkswaterstaat het waterpeil van het Amsterdam-Rijnkanaal, zodat het ponton precies op de goede hoogte komt te liggen. Een exacte prognose is volgens ProRail nog niet te geven.

1 / 1 De kop van de brug ligt al op een ponton, keurig in balans, tussen de twee bestaande bruggen in. (Foto ProRail) De kop van de brug ligt al op een ponton, keurig in balans, tussen de twee bestaande bruggen in. (Foto ProRail)

De spoorbrug heeft op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november al een flinke afstand afgelegd. Terugkijken? In deze timelapsevideo zie je de versnelde beelden van de eerste twee dagen.

De planning van ProRail - en daarmee de stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal vanaf 00:00 uur - is intussen al behoorlijk uitgelopen. De spoorbrug zou rond 7 uur 's ochtends de oversteek over het Amsterdam-Rijnkanaal maken. De kop van de brug ligt al op een ponton, keurig in balans, tussen de twee bestaande bruggen in. De oversteek is rechtstreeks te volgen via webcams.

Om het kanaalpeil snel te laten stijgen is de sluis bij Wijk bij Duurstede opengezet. 'Het waterpeil in de rivier is hoger dan het kanaalpeil, dus het stroomt vanzelf het Amsterdam-Rijnkanaal in', zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De doorvaarthoogte op het Amsterdam-Rijnkanaal is verminderd met 20 cm.

De brug is 170 meter lang, 15 meter breed en weegt ruim 3000 ton. Door de nieuwe spoorbrug kunnen er meer treinen tussen Utrecht en het westen van Nederland rijden. Vanwege de klus is het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden stilgelegd. Ook is de scheepvaart al de hele dag gestremd.

Aanvankelijk zou de stremming tot 14.00 uur duren, dat wordt waarschijnlijk 20.00 uur. Er liggen meer dan twintig schepen te wachten, meldt de NOS.

De spoorbrug doet er een paar uur over om de oversteek te maken, dan liggen er drie bruggen op een rij. Eenmaal aan de overkant moet de brug rustig van het ponton af en daarna maakt hij een zijdelingse beweging, de kant op van de 'oude' spoorbrug. De plaatsing van de spoorbrug is een coproductie van ProRail, BAM Infra en HSM Steel Structures. (DvdM)