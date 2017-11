Schuttevaer Premium Verruiming Wilhelminakanaal Tilburg ligt nog steeds stil Facebook

TILBURG 16 november 2017, 13:11

Het is nog steeds onduidelijk hoe de problemen bij de verruiming van het Wilhelminakanaal bij Tilburg kunnen worden opgelost. Dat werk had vorig jaar al klaar moeten zijn, maar stokte toen bleek dat ernstige rekenfouten waren gemaakt in het ontwerp van de nieuwe sluis III.