Schuttevaer Premium Zeeuws-Vlaamse havenfusie lijkt in kannen en kruiken Facebook

Twitter

Email ZEELAND 16 november 2017, 13:49

De fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent is bijna rond. Doel is dat de havenbedrijven per 1 januari 2018 een gezamenlijke start maken. Het wachten is nog op de aandeelhouders, die de komende weken hun fiat geven.