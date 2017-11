Schuttevaer Premium Aan de reis: ‘Aan elke vinger een reis' Facebook

Twitter

DEVENTER 15 november 2017

De markt was volgens veel schippers de afgelopen week best aardig. Velen wisten er iets bij te praten. Van een leuk eurootje er snel bij tot en met hard onderhandelen en dan zelfs je vraagprijs krijgen. Komt volgens een schipper ook omdat er in zijn gebied weinig schepen waren. Vaar je voor elke prijs, dan heb je volgens hem snel ‘aan elke vinger een reis'.