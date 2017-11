Ministers steken eerste schep voor Nieuwe Sluis Terneuzen (video) Facebook

TERNEUZEN 13 november 2017, 21:41

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen gaven maandag 13 november de eerste officiële spadesteek voor de bouw van één van de grootste sluizen van de wereld, de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Ministers Weyts (links) en Van Nieuwenhuizen (rechts) beginnen met graven. In 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis bij Terneuzen. (Foto Nieuwesluisterneuzen.nl)

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen vergroot. Om het scheepvaartverkeer tijdens de bouw alle ruimte te geven en langer door de Middensluis te kunnen varen, gaven de ministers de eerste spadesteek van het doorvaartkanaal.

‘Vandaag gaat de schop in de grond voor de bouw van een van de grootste sluizen ter wereld', zei Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen. ‘Het resultaat van een mooie samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, die een belangrijke impuls gaat geven aan onze scheepvaart en industrie. De sluis wordt ook een icoon van duurzaamheid; de sluis wordt duurzaam gebouwd en volledig energieneutraal.'

Volgens haar Vlaamse ambtgenoot Ben Weyts, minister van Mobiliteit, gaat het er vooral om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren. Weyts: ‘Met de Nieuwe Sluis Terneuzen doen we een gedurfde investering en zijn er geen grenzen meer aan de groei in de Gentse kanaalzone. Integendeel, we gaan groeien aan de grens! Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Al die extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen.' Het eerste schip kan in 2022 door de Nieuwe Sluis. (DvdM)