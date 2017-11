Schuttevaer Premium Werkschip Elout moet weg uit Bickersgracht Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 10 november 2017, 14:00

De gemeente Amsterdam heeft terecht een ligplaatsvergunning geweigerd voor een bedrijfsschip in de Bickersgracht. Dat heeft de Raad van State woensdag 1 november beslist. Eigenaar André Elout heeft zijn schip intussen verplaatst om een dwangsom te ontlopen.

Hoewel het schip dus niet kan terugkeren naar de oude werklocatie, waar het al tientallen jaren lag, is de gemeentelijke dienst Waternet volgens de Raad wel zwaar in de fout gegaan. Volgens Waternet kon voor het schip geen vergunning worden verleend, omdat er geen reëel en volwaardig bedrijf werd uitgeoefend. Maar de Raad constateert dat Waternet niet eens de moeite heeft gedaan om te zien of Elout een levensvatbaar bedrijf had met voldoende inkomsten. Ook de Amsterdamse rechtbank is in dit geval nalatig geweest, oordeelt de Raad. Elout heeft in de ogen van de Raad namelijk wel degelijk aangetoond dat hij een bedrijf voerde met voldoende inkomsten. Ook al kostte het hem vele duizenden euro's aan advocaatkosten om de gemeente van het lijf te houden.

Wat Elout toch opbreekt, is de vergunningstop die Amsterdam al sinds 1996 hanteert voor bedrijfsvaartuigen in een deel van de stad. Hij nam het werkschip in 2012 over van een andere scheepsreparateur. Maar die voerde toen al enige tijd geen volwaardig bedrijf meer. Daardoor was voor het schip ook geen ligplaatsvergunning meer verleend.

Toen Elout het schip weer als werkschip in gebruik nam, was er volgens de Raad dus sprake van een nieuwe situatie, waarvoor een nieuwe ligplaatsvergunning moest worden aangevraagd. En die kan dus niet meer worden verleend vanwege de vergunningstop.

Hoop

Elout kan geen beroep meer doen op het zogeheten overgangsrecht, want dat geeft alleen recht op een vergunning als het werkschip ononderbroken en al vóór 1996 als bedrijfsvaartuig in gebruik was. Dat is volgens de Raad dus niet het geval.

De scheepsreparateur heeft zijn werkschip nu verplaatst naar een werf in Zaandam. Maar hij kan daar niet werken. Dat gebeurt nu tijdelijk op een ander werkschip in de Bickersgracht. Hij zegt zeer teleurgesteld te zijn over het oordeel van de Raad van State. Maar houdt hoop op een gunstig oordeel van de Amsterdamse bestuursrechter in een zaak over de bevoegdheid van Waternet. Die instantie heeft volgens Elout een veel te grote broek aan. (AvdW)