Leidschendam

Twitter

10 november 2017, 14:00

Een zoekgeraakte ontheffing om met een overmaats schip de sluis van Leidschendam te passeren, drijft schipper Leen van ‘t Kruis (64) bijna tot wanhoop. De provincie weigert hem toegang, terwijl Van 't Kruis er af en aan zou kunnen varen met zijn beunschip Nadia (63,60 x 6,53 meter, 716 ton). Werk zat.

Provincie Zuid-Holland weigert Nadia in sluis Leidschendam

‘Provincie ontkent mijn vakmanschap'

Door Marja de Vet

Van 't Kruis kreeg naar eigen zeggen in 1985 een ontheffing om met 67 meter lengte de sluis in Leidschendam te passeren. ‘Voordat ik mijn schip in 1986 liet verlengen, heb ik eerst ontheffing gevraagd voor Leidschendam en die heb ik gekregen. Officieel is de maximaal toegestane lengte 60 meter, maar een schip van 67 meter past ook prima en met de brug open kan er wel 73 meter in. Dus het was geen probleem, totdat iemand drie jaar geleden om mijn vergunning vroeg en ik die nergens meer kon vinden. Er lag ook altijd een kopie van de vergunning op de sluis, maar die is er ook niet meer. En nu mag ik van de provincie die sluis niet meer passeren.'

Tijdelijk

Even werd nog een uitzondering gemaakt toen de brug in Alphen aan den Rijn er een paar jaar geleden enkele maanden uitlag. Toen mocht de Nadia tijdelijk wel weer over Leidschendam varen met maximaal 500 ton. Maar die toestemming werd onmiddellijk weer ingetrokken toen de brug was gerepareerd. Sindsdien moet Van 't Kruis weer twee uur omvaren om zijn bestemming te bereiken. Hij begrijpt er de logica niet van en vindt het onrechtvaardig. ‘Een melassetanker van 63,75 meter heeft nog steeds wel een ontheffing. Ik heb me de vingers blauw geschreven om die vergunning terug te krijgen, maar tot nu toe vergeefs. Het gevolg is dat ik nodeloos moet omvaren. Dat kost tijd en is slecht voor het milieu. En er zijn bovendien heel weinig schepen die dit werk kunnen doen. De meeste zandschepen steken te diep.

‘Ik vaar nu 40 jaar schadevrij op dit schip. Als het niet zou passen, zou ik daar niet varen. Ik zie het als een ontkenning van mijn vakmanschap. De hoge ambtenaar die dit bepaalt, heeft geen verstand van varen en schrijft mij de wet voor. En dan zegt de provincie "groener varen" hoog in het vaandel te hebben. Van Rotterdam naar Katwijk vaar ik leeg twee uur sneller via Leidschendam dan wanneer ik tegen de stroom in moet punteren op de Hollandsche IJssel. Kijk eens wat dat aan extra brandstof kost. En hoeveel vrachtwagens haal ik niet van de weg? Daar zou de provincie ook eens aan moeten denken.'

Afmetingenbesluit

De provincie bevestigt dat Van 't Kruis al diverse malen verzocht om een ontheffing voor het passeren van de sluis Leidschendam. ‘Hij verwijst hierbij naar een toestemming die hem in het verleden is gegeven om regulier reizen te maken via Leidschendam', zegt provinciewoordvoerder Nathalie Harder. ‘Dit besluit hebben zowel de heer Van 't Kruis als wij niet meer in bezit. Zijn vraag is actueel omdat op dit moment grote hoeveelheden zand en grond moeten worden vervoerd naar de Meeslouwerplas in Leidschendam. Zijn meest recente verzoek betreft het passeren van de sluis met een leeg schip richting Rotterdam.

‘Een vlot en veilig scheepvaartverkeer staat voor de provincie Zuid-Holland echter voorop. Het Afmetingenbesluit provinciale vaarwegen Zuid-Holland is daarbij maatgevend met betrekking tot het toestaan van schepen in de sluiskolk. Zeker bij een object als sluis Leidschendam zijn deze maximale afmetingen van belang voor het waarborgen van vlot en veilig scheepvaartverkeer. Dat heeft niet zozeer te maken met de vaarkwaliteiten van Van 't Kruis, maar meer met het feit dat de sluiskolk in afmetingen beperkt is en ook de recreatievaart er frequent gebruik van maakt.'

Bedientijden

De provincie meent dat door het toestaan van bovenmaatse schepen ook de bedientijden van de sluisbrug onder druk komen te staan. ‘De sluis ligt in een belangrijke route voor het wegverkeer. Het is van belang dat een opening van de sluisbrug zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. Grotere schepen dragen daaraan niet bij.'

De provincie ontvangt volgens Harder voor al haar vaarwegen verzoeken om af te wijken van het Afmetingenbesluit. ‘Maar wij zullen alleen ontheffing verlenen indien geen inbreuk wordt gemaakt op de vlotte en veilige scheepvaart en de bruikbaarheid en instandhouding van de vaarweg en de kunstwerken.'

In overmachtsituaties, zoals als destijds rond de brug in Alphen aan den Rijn, kunnen wel uitzonderingen worden gemaakt. ‘Dat komt omdat anders de scheepvaart geen goed alternatief zou hebben om haar bestemming te bereiken.'