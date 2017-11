Schuttevaer Premium Omwonenden willen voormalige bunkerboot Wijk weg hebben Facebook

WIJK BIJ DUURSTEDE 10 november 2017, 14:00

Het voormalige bunkerschip van Markus langs de Lek bij Wijk bij Duurstede moet daar weg. Dat vindt een aantal inwoners van die gemeente. Ze bieden het gemeentebestuur hierover binnenkort een petitie aan.

Het bunkerstation in Wijk bij Duurstede is al enkele jaren buiten gebruik. Het bunkerschip, gebouwd op het casco van de voormalige Shell 150, bouwjaar 1927, ligt sindsdien te verkommeren aan de ligplaats aan de Lek. De slechte staat van het schip is bewoners en gemeente al langer een doorn in het oog. Ze vinden het een ontsierend element vlakbij de netjes opgeknapte jachthaven en het historische centrum van Wijk bij Duurstede. De situatie is bovendien onveilig omdat er regelmatig kinderen op het schip spelen, zegt Arend de Heus, initiatiefnemer van de petitie, die overigens niet via internet maar op papier wordt gehouden.

Probleem is dat de gemeente weinig kan doen. De vergunningverlening is een zaak van Rijkswaterstaat. Die heeft in het verleden een ligplaatsvergunning zonder einddatum afgegeven. Het schip ligt er al sinds 1966. Zonder medewerking van de eigenaar kan die niet worden verplicht het schip weg te halen. De gemeente zou het misschien wel kunnen kopen en daarna afvoeren.

Volgens initiatiefnemer De Heus hebben intussen 100 tot 200 mensen de petitie ondertekend. Hij vindt dat er nu snel iets moet gebeuren. ‘Ik ben een liefhebber van geschiedenis. Wijk bij Duurstede is een vroegmiddeleeuwse stad. De Romeinen en de Vikingen liepen hier al rond. Dit verwaarloosde schip ligt daar nu al te lang weg te rotten. Bij de gemeente zeggen ze dat ze ermee bezig zijn, maar ze moeten er nu maar eens echt werk van maken.'

In een reactie zegt eigenaar Jan Markus dat hij van plan is het schip ‘zeer binnenkort' weg te halen. Markus is ook eigenaar van het nog wel in werking zijnde bunkerstation Markus BV in Utrecht. Wanneer het schip in Wijk bij Duurstede weggaat zegt hij nog niet te kunnen zeggen en ook niet of er dan een ander schip voor in de plaats komt. ‘Vermoedelijk wel ja', zegt hij. (BO)