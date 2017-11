Schuttevaer Premium Problemen Wilhelminasluis zijn niemand te verwijten Facebook

De grote constructieproblemen bij de vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam zijn de provincie Noord-Holland noch aannemer Heijmans te verwijten. Ze waren niet te voorzien, stelt de Raad voor Arbitrage voor de Bouw in een tussenvonnis. Daarop hebben de twee besloten samen door te werken aan de afbouw.

Provincie en aannemer werken samen aan oplossing

Onbekend wanneer bouw wordt hervat

Door Willem de Niet

Al kort na de start van de bouw, in 2014, legde Heijmans het werk stil. Er waren verschillende problemen aan het licht gekomen. Belangrijke obstakels waren de ontdekking van oude kadefundamenten en bodemproblemen. Uiteindelijk bleek dat het sluisontwerp forse aanpassing behoefde, wat tijd en geld zou gaan kosten. Daarop ontstond onenigheid tussen provincie en aannemer over de financiering daarvan.

In 2015 werd weer even doorgebouwd aan de sluishoofden, maar daarna gebeurde lange tijd niets bij de sluis. Wel werd gewerkt aan een nieuw, stabieler ontwerp voor de sluiskolk en een juridische procedure over de kosten.

Wanneer de bouw nu kan worden hervat is nog de vraag. Een woordvoerder van Heijmans: ‘We gaan eerst het vonnis bestuderen, daarna zullen er gesprekken zijn met de provincie over de verdeling van de meerkosten. Aansluitend daaraan zal de bouw verder gaan.'

Heijmans maakte in februari bekend dat het acht miljoen euro had gereserveerd voor de meerkosten, dat bedrag lijkt voldoende, zo laat Heijmans nu weten.

Trillingen

Een ander probleem rond de sluis, de breedtebeperking voor de scheepvaart tot 9,50 meter, zal volgens de provincie nog dit jaar worden opgelost. De beperking was ingevoerd omdat trillingen in een nabijgelegen flat voelbaar waren wanneer een schip de kant van de sluis raakte. De oorzaak was het aanbrengen van een met zand en cement gestabiliseerde grondlaag tussen de sluis in aanbouw en de flat, waardoor de trillingen niet werden geabsorbeerd. In Dagblad Zaanstreek schetsen bewoners een onhoudbare situatie: ‘De hele flat stond te trillen en de keukenkastjes kwamen van de muur'. In september werd de harde laag weggehaald.

Een (nieuw) punt waarover ook nog duidelijkheid moet worden verkregen, aldus de provincie, is of er (aanvarings)schade aan het sluishoofd is ontstaan. Daarbij wordt ook onderzocht of een inspectie onder water nodig is. De provincie stelt overigens, dat er geen zichtbare schade is aan het sluishoofd.

Voortdurend drama

Intussen ondervinden verschillende bedrijven aan de noordkant van de sluis al lange tijd hinder van de breedtebeperking. Het ene bedrijf wat meer dan het andere.

Logistiek manager Rocco Beukeboom van voedingsmiddelenproducent Tate and Lyle in Koog aan de Zaan noemt de situatie rond de Wilhelminasluis ‘een al jaren voortdurend drama'. ‘Het beperkt ons nu al jaren in onze bedrijfsvoering. Voordat de werkzaamheden rond de sluis begonnen, konden we met duwbakken van 2100, 2200 ton hier voor de wal komen. Sinds de start van de bouw is dat 1300-1400 ton geworden. Omdat werkzaamheden stillagen werden onder voorwaarden tijdelijk weer bredere schepen toegestaan. Voor ons ging dat dan om 1500-1600 ton per duwbak. Maar dat is onlangs weer teruggedraaid na de problemen voor omwonenden. We voeren dagelijks zo'n 1100 à 1200 ton aan, dus het is simpel uit te rekenen hoeveel scheepsbewegingen het per jaar scheelt. Een ander probleem is, dat kleinere schepen steeds moeilijker te krijgen zijn. Er is al jaren sprake van schaalvergroting in de binnenvaart. Logisch, maar voor ons op dit moment niet gunstig.'

Beukeboom zegt geen idee te hebben hoe lang het allemaal nog gaat duren voordat de compleet vernieuwde Wilhelminasluis kan worden opgeleverd.

Navraag bij de provincie leert dat er nog circa anderhalf jaar is te gaan vanaf het moment dat daadwerkelijk weer wordt gebouwd.

Minder erg

Wat minder erg is de situatie bij Loders Croklaan, specialist in vetten voor de levensmiddelenindustrie. ‘We hebben liever wat grotere schepen voor de wal, maar we redden ons. De overlast is niet al te groot', zegt een woordvoerder.

Een derde bedrijf dat per schip wordt bevoorraad is Gerkens (Cargill) in Wormer, dat cacaobonen, cacaomassa en cacaopoeder verwerkt. ‘De breedtebeperking heeft hier weinig invloed op de bedrijfsvoering. We hebben verder goed contact en een goede communicatie met de provincie. In overleg is veel mogelijk', aldus een logistiek manager.