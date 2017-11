Schuttevaer Premium 'Alle ruimte aan de binnenvaart' Facebook





Voor zijn Videodossier IJ-brug op Schuttevaer.nl maakte Heere Heeresma jr. onlangs interviews met René Kouwenberg, directeur van de Passenger Terminal Amsterdam, en de bedrijfseconoom Walther Ploos van Amstel, gespecialiseerd in logistiek. Beiden vinden een brug over het IJ minder wenselijk voor de Amsterdamse haven.

IJ-brug nautisch risico, aldus directeur Passenger Terminal Amsterdam

‘Brug zal helft van de dag open staan'

Door Heere Heeresma jr.

Door de groei van Amsterdam-Noord neemt het aantal voetgangers en fietsers op de ponten over het IJ zienderogen toe. Daarom heeft de gemeente Amsterdam een ‘definitief voorkeursbesluit' genomen om fiets- en voetgangersbruggen over het IJ te bouwen. De gemeente denkt vooralsnog aan een doorvaarhoogte van 9,40 meter. Gevraagd wat zijn grootste bezwaar tegen zulke bruggen is, antwoordt Walther Ploos van Amstel, dat de Amsterdamse haven geweldig belangrijk is voor de regionale economie. ‘80.000 banen, zeven miljard euro toegevoegde waarde. Je wilt dat die haven een ongestoorde verbinding heeft met het achterland. De haven heeft een veel grotere betekenis dan alleen voor Amsterdam. Die is ook belangrijk voor heel Nederland en voor Duitsland. Wat je niet wilt is, dat er straks bruggen zijn waar schepen niet onderdoor kunnen of vertraagd raken. Of dat misschien wel de veiligheid in het geding komt.'

Voorts stelt Ploos van Amstel dat de eerste rekensommen leren dat een brug over het IJ voor de helft van de dag open zal staan. ‘Dat is een brug die wij als Amsterdammers niet zouden willen. Je wilt ongestoord met je fiets of te voet over die brug kunnen, anders ga je alsnog met het pontje.'

Een uitbreiding van de veerdiensten vindt hij geen goed alternatief voor een brug. ‘Uitbreiding van de ponten levert ook gevaar op voor de beroepsvaart. Er varen nu al heel veel ponten en dat gaat niet altijd helemaal goed. We moeten ook opkomen voor de veiligheid van de reizigers. Dat er iets moet gebeuren is mij volkomen duidelijk. Dus óf we leggen een brug die niet zovaak open hoeft - dat betekent dat hij gewoon hoger moet zijn - óf we kiezen voor een tunnel.'

Zeecruiseschepen

Als er een brug over het IJ komt wordt de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) op de huidige locatie aan de IJhaven onbereikbaar voor grote zeecruiseschepen. Directeur René Kouwenberg vindt dat er in dat geval wel een goede nieuwe locatie moet zijn voor PTA. ‘We hebben hier een fantastisch mooi bedrijf opgebouwd voor de stad en de regio. Daar moet een goede oplossing voor komen. In het definitieve voorkeursbesluit staat dat we dat in het vierde kwartaal van 2018 gaan ijken. Als er dan geen goede oplossing is, qua locatie of kosten, dan moet men kunnen heroverwegen. Zo staat het erin.'

Ploos van Amstel vindt verplaatsing van PTA naar het Westelijk Havengebied op zich niet zo gek, maar wijst op de gevolgen. ‘In de meeste steden in de wereld leg je met zo'n groot schip ook daadwerkelijk in de haven aan. Dan heb je een redelijke reis naar het centrum. Maar je moet je niet voorstellen dat al die mensen die met cruiseschepen komen straks met touringcars naar het hartje van de binnenstad moeten. Ik denk dat het een domme keuze is om de passagiersterminal te sluiten op de plek waar hij nu zit.'

Tunnel

Kouwenberg vindt dat de discussie over de IJ-brug in relatie tot de cruisevaart ten koste gaat van aandacht voor de andere vaarweggebruikers. ‘Maar als wij weg zijn heeft alle andere commerciële vaart nog steeds last van die bruggen. En in de hele discussie vind ik dat die een beetje op de achtergrond zijn gebleven.'

Kouwenberg vindt het niet voldoende dat de bruggen open kunnen. ‘Nee, een brug is een obstakel in de vaarweg, met pijlers in het water, met wachtvakken. Dus die snelle, onbelemmerde doorvaart die we nu hebben over het IJ, dat zal straks allemaal anders zijn.'

Kouwenberg vindt een brug over het IJ geen wijze oplossing voor de toenemende verkeersdruk op de ponten. ‘Nee, een brug is altijd een nautisch risico. De Hembrug is ook niet voor niets weggehaald. Wat mij opvalt is dat de opties om eens heel goed te kijken naar een tunnel heel snel van tafel zijn geveegd als zijnde sociaal onveilig. En dat is, vind ik, een gemiste kans.'

Doorvoerfunctie

Ploos van Amstel noemt het zorgwekkend dat de doorvoerfunctie van de Amsterdamse haven in gevaar komt. ‘Dat betekent dat bedrijven straks misschien kiezen voor een andere haven. Dat is slecht voor de werkgelegenheid. En je wilt je ook niet voorstellen dat die volumes gaan verplaatsen van de binnenvaart naar de weg, want onze infrastructuur zit vol. We moeten juist alle ruimte geven aan de binnenvaart.'

De video-interviews kunt u terugzien op onze site onder de noemer Clip IJ-brug.