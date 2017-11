Schuttevaer Premium Containergroei Rotterdam blijft achter bij concurrentie Facebook

Rotterdam ondervindt in de containermarkt nog steeds toenemende concurrentie van Antwerpen en Hamburg. Uit cijfers van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) blijkt dat de groei van het containervervoer in Rotterdam duidelijk achterblijft bij die in Antwerpen en Hamburg. Voor wat betreft de binnenhavens vallen Brussel en Luik op als sterke groeiers. Op de Rijn blijft Duisburg de grootste containerhaven.

Nederland, Duitsland en België zijn samen veruit de belangrijkste spelers op de Europese markt van containervervoer. Samen vervoerden de drie landen 93% van het totaal over water vervoerde aantal geladen containers in Europa. De drie landen hebben hun toppositie te danken aan hun zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Hamburg. Rotterdam was in 2016 koploper met 11,7 miljoen overgeslagen teu. Antwerpen en Hamburg volgden met respectievelijk 9,9 en 8,9 miljoen teu, zegt de CCR.

Qua groei werd Rotterdam vorig jaar duidelijk voorbijgestreefd door Antwerpen. Het aantal overgeslagen teu in Antwerpen nam in 2016 met 5,6% toe, tegen 0,8% in Rotterdam. Ook Hamburg deed het met een plus van 1% beter dan Rotterdam. Als Antwerpen de groei van vorig jaar vasthoudt is deze haven over drie jaar Rotterdam voorbijgestreefd.

Sterke groeiers

Gekeken naar de binnenhavens blijft Duisburg op containergebied veruit de grootste Europese speler. Duisburg kon vorig jaar ook nog eens een groei van 8% noteren. RheinCargo, de multimodale haven- en logistiekonderneming die zeven havens exploiteert in Keulen, Neuss en Du?sseldorf, staat op de tweede plaats, maar moest wel inleveren (-2%). Grote groeiers op de Rijn waren Mainz (+13%) en Bazel (+11%).

In de Franstalige havens valt de forse groei van Brussel (+53%) en Luik (+40%) op. Het gaat hier nog niet om grote aantallen in vergelijking met de Rijnhavens. Luik sloeg in 2016 bijvoorbeeld ruim 55.000 teu over, ongeveer een tiende van koploper Duisburg.

Seinebekken

Opvallend is ook de containerdrukte in het Seinebekken. Parijs kan zich met een derde plaats in Europa duidelijk meten met de grote binnenvaarthavens langs de Rijn.

Het havenbedrijf van Parijs doet er ook veel aan om het transport over water te stimuleren, schrijft de CCR in haar jaarlijkse marktobservatie. ‘De haven van Parijs heeft initiatieven gelanceerd om het containervervoer in de stedelijke regio over de rivieren Seine en Oise te bevorderen: voor industriële bedrijven zijn er opslagfaciliteiten voorzien en er wordt ondersteuning en advies geboden aan ondernemingen die belangstelling hebben om delen van hun logistieke activiteiten van de weg over te brengen naar de binnenvaart. De voordelen voor de stad Parijs bestaan uit minder emissies, minder verkeersopstoppingen, minder ongevallen en dus minder daaraan gerelateerde kosten voor de samenleving.' (BO)