HENGELO 3 november 2017, 14:49

De bedieningstijden van de sluizen op de Twentekanalen worden per 1 januari 2018 uitgebreid, vooral in de weekenden en op feestdagen. De maatregel loopt vooruit op de bediening op afstand van deze sluizen.

De verruiming werd eind oktober in de Staatscourant gepubliceerd. ‘Dit is van groot belang voor Twente. Op deze wijze is Twente ook over water vrijwel 24/7 beschikbaar net als de weg, wat vervoer over water nog aantrekkelijker maakt', zegt Anne-Ruth Scheijgrond namens Port of Twente. ‘Op deze wijze hopen wij dat steeds meer de keuze voor binnenvaart wordt gemaakt en de weg zoveel mogelijk ontlast wordt om filevorming te beperken.'

Eind 2013 was de situatie heel anders en dreigde het er op uit te draaien dat de sluizen veel minder open zouden zijn, dit als gevolg van bezuinigingen die het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu oplegde aan Rijkswaterstaat. Gezamenlijk zijn Port of Twente, Koninklijke Schuttevaer, de provincie Overijssel, EVO en andere belanghebbenden in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat om deze bezuinigingen ongedaan te maken.

‘Dit is grotendeels gelukt, alleen voor sluis Hengelo was dit niet haalbaar, gezien het beperkte aanbod voor deze sluis', zegt Scheijgrond. ‘Dankzij de provincie Overijssel is er een oplossing gevonden door te investeren in bediening op afstand, waardoor op de lange termijn de bereikbaarheid van Twente is gegarandeerd. Wij zijn dan ook zeer gelukkig met de uitbreiding van de bedieningstijden.' (DvdM)