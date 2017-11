Port of Zwolle benoemt experts in adviesraad Facebook

ZWOLLE 2 november 2017, 13:00

Havenbedrijf Port of Zwolle, met havens in Zwolle, Kampen en Meppel, heeft per oktober een raad van advies ingesteld.

De raad wordt gevormd door Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam en Bart Kuipers, hoogleraar Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De directie van Port of Zwolle, Jeroen van den Ende en Marco Swenne, is blij met de adviesraad, die hen moet helpen het havengebied van Zwolle verder te ontwikkelen.