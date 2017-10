Meppelerdiepsluis ‘voorbeeld voor renovaties' Facebook

Met het openen van de sluisdeuren en de brug door Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, werd woensdagmorgen 25 oktober de nieuwe Meppelerdiepbrug en -schutsluis te Zwartsluis officieel in gebruik genomen. De Sluziger HEBO-duwboot Catharina 1, met de pontons P6 en P7 in een 122 meter lang konvooi gestuurd door schipper Gerrit Bonsink, werd als eerste geschut en voer luid toeterend door de sluis en geopende brug.

HID Nelly Kalfs prijst verbindende rol regionale afdeling BLN-Schuttevaer

Sander Wels en Roelof Huls

Voorheen was gemiddeld 16 dagen per jaar de waterstand te hoog of te laag, waardoor de scheepvaart moest worden gestremd. Deze stremmingen duurden soms dagen. Voortaan worden bij hoogwater NAP +47 cm en bij laagwater NAP -50 cm de twee roldeuren van 22 en 38 meter gesloten en kan de scheepvaart geschut worden.

Alleen bij storm kan de nieuwe brug niet worden bediend. Dan kunnen alleen schepen geschut worden die onder de brug door kunnen varen. Vanuit het nieuwe bedieningsgebouw worden binnenkort ook vier belangrijke bruggen in Meppel op afstand bediend. Voor het project waren er 44 dagen stremming nodig voor de scheepvaart om het project te kunnen uitvoeren.

Iets moois bereikt

‘In Zwartsluis is iets moois bereikt wat je op het eerste gezicht niet ziet', zei Nelly Kalfs bij de opening. Het is volgens haar een flinke investering in de toekomst, die aannemer Strukton-Reef ‘nogal eens bloed, zweet en tranen heeft gekost'. Dit kwam vooral door de innovatieve elementen en de ligging nabij een woonomgeving, camping en druk weg- en waterverkeer. Kalfs: ‘Er is een Deltaveilige schutsluis gemaakt, waarmee de regio's Overijssel en Drenthe tegen hoge waterstanden van het Zwarte Water worden beschermd. De waterkering voldoet aan de nieuwste waterveiligheidsnormen.'

Ze gaf in haar toespraak aan dat we, als het gaat om sluizen, in Nederland voor een enorme klus staan. De meeste sluizen zijn gebouwd in het begin van de vorige eeuw. 52 daarvan moeten in de komende decennia worden gerenoveerd of vervangen voor een bedrag van meer dan drie miljard euro. De nieuwbouw in Zwartsluis kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt. ‘Wij moeten investeren in de wereld van morgen', aldus Nelly Kalfs.

BLN-Schuttevaer

De HID was vol lof over de samenwerking en communicatie in de afgelopen jaren met de vertegenwoordigers van Koninklijke BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater. Die roemde ze als een belangenbehartiger, die zich als verbinder opstelde tussen het project en de watergebonden bedrijven. De regionale afdeling was bij de officiële opening aanwezig met voorzitter Wolbert Meijer, penningmeester Roelof Huls en regio-coördinator Fiona Oomen.

In het rondje interviews met bestuurders vanuit gemeenten, provincies, waterschap en BLN-Schuttevaer wees regiovoorzitter Wolbert Meijer, ook wethouder van Heerde, op het belang van voldoende vaardiepte op de vaarroute IJsselmeer-Meppel. Het uitbaggeren vooral van Zwartsluis-Meppel is enkele jaren geleden door economisch zwaar weer geschrapt. Nu de economie is aangetrokken is een goede regionale bereikbaarheid over water van groot belang. ‘Wij moeten klaar zijn voor de toekomst', aldus de regiovoorzitter.

Hij roerde hiermee een gevoelig punt aan, waarover in de ‘wandelgangen' werd doorgepraat met de provinciebestuurders, waterschap en Rijkswaterstaat. Wolbert Meijer bedankte Rijkswaterstaat en Strukton Reef voor het periodieke en constructieve overleg om de rol namens de schippers te kunnen spelen, waardoor de inrichting praktisch bruikbaar is voor de binnenvaart. De stremmingen die er zijn geweest zijn ruim van te voren aangekondigd en zijn soepel verlopen.

Niet alleen Nelly Kalfs, maar ook andere bestuurders gaven in hun interview aan, dat regionale samenwerking van belang is voor successen en om kansen te verzilveren. Ook de samenwerking tussen Meppel-Zwolle-Kampen in de Port of Zwolle werd hierbij genoemd.

Woensdagmiddag was er voor het publiek gelegenheid de nieuwbouw te bekijken. Tijdens rondleidingen werd uitleg gegeven over de bouw en de werking van brug en sluis.