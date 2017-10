Schuttevaer Premium Grootste RoRo schip ter wereld in Rotterdam Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 25 oktober 2017, 13:00

MV Celine, het grootste Short Sea RoRo schip ter wereld, arriveerde dinsdag 24 oktober voor de eerste maal in Rotterdam, met bestemming C.RO Ports in de Brittanniëhaven (havennummer 5230). Het schip maakte haar maidentrip vanuit Ulsan in Zuid-Korea, waar het is gebouwd door Hyundai Heavy Industries.