De overslag in de Antwerpse haven blijft groeien. Na negen maanden staat de totale overslag op 167,1 miljoen ton, een stijging van 3,3% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

In nagenoeg alle sectoren werd een sterke groei genoteerd tot en met september: containers gingen er in tonnage met +3,7% op vooruit (91,9 miljoen ton), vloeibaar massagoed, zoals aardoliederivaten, dikte verder aan met +2,4% (54,4 miljoen ton), conventioneel stukgoed, zoals staal, ging er met +7,7% (7,8 miljoen ton) op vooruit en ro/ro sluit met +10,7% (3,7 miljoen ton) het lijstje van groeiers af. Enkel het droog massagoed, zoals kolen en ertsen, bleef na negen maanden wat achterop met een lichte krimp van -0,8%.

‘Ook dit kwartaal slagen we erin om aansluiting te vinden bij de sterke resultaten van de voorbije maanden, maar ook van de voorbije jaren', stelt CEO Jacques Vandermeiren van het Havenbedrijf vast. ‘Antwerpen presteert immers al een tijdje uitstekend in een markt die gekenmerkt wordt door volatiliteit en schommelingen. Als je er in zulke omstandigheden in slaagt je marktaandeel enerzijds te vergroten en anderzijds te behouden, geeft dat vertrouwen voor de toekomst.'

Containers

De containertrafiek steeg tijdens de negen maanden van dit jaar met 3,7% in ton (91.904.088 ton) en met 3,2% in TEU. In totaal werd tijdens de afgelopen drie kwartalen 7.798.016 TEU behandeld in Antwerpen. Er werden 4,6% meer beladen containers behandeld terwijl er een daling was van de lege containers met 4,4%.

Wat vaargebieden betreft ging Antwerpen er vooral in Noord-Amerika (+9,5%) en het Verre Oosten (+9,3%) op vooruit. De VS toont een +6,7 groei in beladen containers en met een toename van de aanvoer hiervan met +8,7 zit de export vanuit de VS duidelijk in de lift. In Europa, het grootste vaargebied voor Antwerpen, verliest de haven trafiek (-4,5%), wat te verklaren valt door een verlies in aanvoer van transhipmentlading.

De groei in containers is enerzijds te danken aan de vaarschema's van de nieuwe allianties, die met hun keuze voor Antwerpen als aanloophaven de positie van de Scheldehaven in Noordwest-Europa verstevigen. Anderzijds worden er nieuwe lijndiensten opgestart die een duidelijke keuze voor Antwerpen maken. Het resultaat is een forse groei in containertrafiek: de voorbije negen maanden was het tweede kwartaal met 2.663.590 TEU het beste kwartaal ooit voor Antwerpen, op de voet gevolgd door het derde kwartaal met 2.654.711 TEU.

Breakbulk

Het roro-verkeer is dit jaar aan een flinke opmars bezig: +10,7% tot 3.752.577 ton. Daarbij valt vooral een flinke aanvoer van papier via roro op, +250.000 ton, zijnde +89%. Maar ook de aan- en afvoer van het rollend materieel steeg in de meeste vaargebieden. Het aantal behandelde auto's steeg met +3,4% tot 919.793 eenheden.

Het conventioneel stukgoed gaat er stevig op vooruit in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Eind september stond er een overslag van 7.829.415 ton in de tabellen, goed voor een stijging van 7,7%. In dit segment is er een vooral een groei te noteren in de aan- en afvoer van ijzer en staal, vooral coils doen het erg goed. Er zit ook een zeer sterke groei in de aanvoer van ruw ijzer en staal vanuit India (+190% of +600.000 ton).

Deze cijfers contrasteren met een daling van de aanvoer uit China (-38% of 420.000 ton). De antidumpingmaatregelen die Europa heeft genomen om de import van Chinees staal dat onder de marktprijs wordt verkocht te beperken, zijn een verklaring voor deze evolutie. Recent heeft de Europese Unie eveneens importheffingen opgelegd voor de import van coils uit Rusland, Brazilië, Oekraïne en Iran. De aanvoer van staal uit die landen daalt dit jaar ook sterk.

Vloeibaar massagoed

De overslag van vloeibaar massagoed stond na negen maanden op +2,4% groei (54.462.733 ton). De stijging in de afvoer van vloeibare brandstoffen met 11,4% staat tegenover een daling in de aanvoer van vloeibare brandstoffen met 12,8%. De totale overslag van vloeibare brandstoffen blijft daardoor status quo (30.817.999 ton). De stijging in de totale overslag van vloeibare bulk wordt gedreven door een stijging in de aanvoer van ruwe aardolie met 28,0% (4.360.575 ton). De overslag van chemische producten stijgt met 2,0% (10.638.133 ton).

Droog massagoed

De behandeling van droog massagoed ging er tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar met 0,8% op achteruit (9.200.951 ton). De overslag van meststoffen, de grootste categorie binnen het droog massagoed, neemt toe met 7,4% (2.828.534 ton). Zowel afvoer (+6,4%) als aanvoer (+9,5%) doen het goed. De overslag van ertsen groeit met 23,2% (1.840.806 ton) dankzij een toename in de aanvoer van ijzererts die 2,5 keer zo groot is als in dezelfde periode van vorig jaar. Aan de andere kant van het spectrum zien we een daling in de overslag van kolen met 55,6% (396.518 ton).

Zeeschepen

Er liepen de voorbije negen maanden 10.695 zeeschepen (-1,8%) aan in Antwerpen. De bruto tonnenmaat van de schepen steeg met 1,8% tot 307.095.315 BT.