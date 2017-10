Schuttevaer Premium Haropa-havens willen meer containerbinnenvaart Facebook

LE HAVRE 23 oktober 2017, 15:46

In Rotterdam en Antwerpen wordt zo'n 35% van alle zeecontainers af- en aangevoerd via de binnenvaart, in Le Havre is dat slechts 9% (180.000 TEU). De havens van Le Havre, Rouen en Parijs, verenigd in Haropa, willen nu, mede met het oog op Seine-Nord en de volgend jaar verwachte nieuwe transportwet, het aandeel van de binnenvaart gaan vergroten naar 15% in 2025. Hiertoe start binnenkort een publieksraadpleging over drie mogelijke oplossingen.