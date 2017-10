Cora van Nieuwenhuizen ministerskandidaat op Infrastructuur Facebook

Cora van Nieuwenhuizen (1963), Europarlementslid voor de VVD, wordt vrijwel zeker de nieuwe minister van Infrastructuur in het kabinet Rutte-III. Dat melden bronnen uit Den Haag. Mark Rutte presenteert volgende week het nieuwe kabinet en de bijbehorende ministers. Van Nieuwenhuizen is één van de vier beoogde vrouwelijke ministers in de zestienkoppige ministersploeg.

Zij begon haar politieke carrière in de gemeenteraad van Oisterwijk tot 2006, vanaf 2003 in combinatie met het fractievoorzitterschap én een plek in Provinciale Staten van Brabant. Vervolgens trad ze toe tot het College van Gedeputeerde Staten en beheerde onder meer de portefeuilles mobiliteit, infrastructuur, Havenschap Moerdijk, Eindhoven Airport en toezicht op waterschappen.

Tweede Kamer

In 2010 werd Cora van Nieuwenhuizen gekozen in de Tweede Kamer, waar ze in een opstartperiode binnen de VVD-fractie zaken als energie, zeevaart, binnenvaart en luchtvaart behartigde, maar later de gevoeliger portefeuilles asiel, migratie en integratie onder haar hoede kreeg. Tijdens Rutte II werd ze woordvoerder sociale zaken en tevens voorzitter van de Kamercommissie voor financiën.

‘Door mijn kennis en ervaring was ik voor de VVD in 2014 een ideale kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement', schrijft Van Nieuwenhuizen in haar biografie op www.coravannieuwenhuizen.eu. Met 86.000 voorkeursstemmen vertrok ze naar Brussel en Straatsburg.

Haar veelzijdige carrière ervaart ze als een pluspunt: ‘Voor zover ik weet, ben ik de enige Nederlandse Europarlementariër die alle bestuurslagen heeft gehad. Van lokaal, naar provinciaal, naar landelijk, naar Europees. Ook heb ik als gedeputeerde aan de bestuurstafel mogen zitten, dat was echt een verrijking. Als kind had ik nooit gedacht dat dit mijn loopbaan zou worden, maar ik vind het een fantastisch beroep en het is een groot voorrecht dat ik dit al zo lang mag doen.' (DvdM)