ROTTERDAM 18 oktober 2017, 14:00

De overslag van containers in de Rotterdamse haven blijft groeien. In de eerste negen maanden van 2017 steeg het aantal containers in vergelijking met dezelfde periode in 2016 met 10,1% tot 10,2 miljoen eenheden (TEU). De totale overslag steeg in dezelfde periode met 2%.

Agribulk met 8,8 miljoen ton 14,7% hoger

‘Energietransitie vraagt meer aandacht en heeft grote gevolgen'

Naast containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan deze groei. Bij nat massagoed zoals minerale olieproducten was sprake van een afname. In totaal werd 351,5 miljoen ton overgeslagen tot en met september.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Mede dankzij de 10 procent groei van de containeroverslag was het een mooi kwartaal voor onze havencijfers. Daar staat minder overslag in diverse andere sectoren tegenover. Zo daalde de kolenoverslag ten opzicht van vorig jaar door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de overslag van stookolie achter bij vorig jaar.'

De verwachting blijft dat de overslag over heel 2017 1 tot 2% groeit ten opzichte van 2016. Castelein: ‘De uitdagingen voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de transitie.'

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed is gedaald met 4,2% tot 161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de raffinage 3,5% meer ruwe olie werd overgeslagen, was er een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG bleef min of meer op niveau met 1,3 miljoen ton (3% minder dan een jaar eerder).

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed steeg met 1,4% tot 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen door de herstart van een productiefaciliteit voor deze brandstoffen.

De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7% tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6%, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Containers

De overslag van containers is de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met 10,1% in TEU (eenheidsmaat) en met 11,7% in ton. In totaal werd 10,2 miljoen TEU overgeslagen, met in totaal 105,9 miljoen ton. Dit komt met name doordat de overslag van volle containers sterker toeneemt dan de overslag van lege containers.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 was er sprake van 3,1% groei. Daarmee nam de groei nog verder toe ten opzichte van het recordniveau in het tweede kwartaal. Het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg - Le Havre range zal daardoor naar verwachting op z'n minst stabiel blijven op het hoogste niveau sinds 2001 (30,9% in TEU).

De toename van de overslag van containers heeft volgens Havenbedrijf Rotterdam meerdere oorzaken. Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam in de nieuwe vaarschema's van de grote allianties, toename van de productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden naar / vanuit andere Europese havens.

Breakbulk

Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten opzicht van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6% tot 17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk, maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal, IJsland en de Scandinavische landen.

Overig stukgoed groeide in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode van onderhoud en renovatie.