DORDRECHT 17 oktober 2017, 10:27

Havenbedrijf Rotterdam wil een nieuw multifuel bunkerstation voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen. Als locatie van het bunkerstation is Krabbegors/Duivelseiland in Dordrecht Inland Seaport voorzien. Havenbedrijf Rotterdam en PitPoint.LNG ondertekenden inmiddels een intentieverklaring om samen de realisatie van een dergelijk multifuel bunkerstation nader te onderzoeken.

'De vestiging van een multifuel bunkerstation past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Zo stimuleren we de vervanging van stookolie door LNG als brandstof voor de scheepvaart´, zegt Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Duivelseiland

De locatie voor het multifuel bunkerstation is voorzien op het Duivelseiland in Dordrecht, op de splitsing van de Oude Maas, Dordtse Kil en de Beneden Merwede. Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Het is het knooppunt van het vaargebied voor de steden Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen, én het vaargebied richting Duitsland, volgens de initiatiefnemers een ideale locatie voor een dergelijk bunkerstation.

Pitpoint.LNG en het Havenbedrijf Rotterdam zullen de komende tijd de realisatie van het multifuel bunkerstation samen verder onderzoeken. Dit betekent onder andere dat zij in gesprek gaan met potentiële afnemers, partners en leveranciers, om te kijken hoe de vraag naar schonere brandstoffen en het aanbod ervan zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Of dit nu waterstof, elektrisch, biodiesel, LNG/CNG is, centraal in het onderzoek staat dat alle brandstoffen van het multifuel bunkerstation minder vervuilende emissies moeten uitstoten dan de traditionele brandstoffen. Zowel voor schepen, vrachtwagens alsook personenvoertuigen. Met als doel gezamenlijk werken aan een schoner klimaat en leefomgeving.

Het project wordt medegefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

LNG-tankinfrastructuur

‘Het realiseren van een dergelijk multifuel bunkerstation maakt deel uit van PitPoint.LNG's strategie om een Europese LNG-tankinfrastructuur te ontwikkelen. Wij kijken uit om samen met het Havenbedrijf Rotterdam verder te werken aan dit project en hiermee bij te dragen aan schoner vervoer', aldus Jan Willem Drijver, managing director van PitPoint.LNG. Deze joint venture van PitPoint clean fuels en Primagaz Nederland BV richt zich volledig op de realisatie en exploitatie van LNG-infrastructuur voor vrachtwagens en schepen. (DvdM)