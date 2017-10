‘Bouwen in stijgend water' op Waterbouwdag 2017 Facebook

‘Bouwen in stijgend water' is het hoofdthema van de Waterbouwdag 2017. Het evenement wordt donderdag 23 november gehouden in De Doelen in Rotterdam. De organisatie is in handen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI).

De Waterbouwdag van 2017 kent een veelzijdig programma, dat als hoofdthema heeft meegekregen ‘Bouwen in stijgend water'. Wat zijn de laatste inzichten over de klimaatverandering? Hoeveel stijgen de zeespiegel en rivierafvoeren? Welke oplossingen zijn er om te anticiperen op onzekerheden in de effecten van klimaatverandering? Op de Waterbouwdag ontdekt u wat deze urgente vragen betekenen voor de waterbouwsector.

Actuele onderwerpen

De Delftse hoogleraren prof. dr ir S.N. (Bas) Jonkman (Hydraulic Structures and Flood Risk) en prof. dr ir S.G.J. (Stefan) Aarninkhof (Coastal Engineering) treden op als dagvoorzitter.

Behalve het hoofdthema komen tijdens het plenaire ochtend- en middagprogramma nog meer actuele onderwerpen aan bod, zoals: het lange termijn perspectief vanuit grootschalige ontwikkelingen rond bouwen met de natuur, het Sigmaplan in Vlaanderen, welke les is geleerd van de aanvaring met de stuw bij Grave, de verbinding Hong Kong - Zhuhai Macau en de aanleg van de 3e kolk en verbreding van het Lekkanaal bij de Prinses Beatrixsluis.

Tijdens de parallelsessies in de middag wordt naast innovatieve oplossingen in relatie met het hoofdthema ‘Bouwen in stijgend water', ingegaan op drie andere sub-thema's: Lopende projecten, Dijken (verbetering en slim beheer) en ICT in de waterbouw (DigiShape, Aquamonitor, Autonoom varen, Dijkmonitoring met sensoren).

Werken in waterbouw

Wat betekent het om in de waterbouw werkzaam te zijn, en hoe kun je jezelf daarin professioneel en persoonlijk ontwikkelen? Tijdens de Waterbouwdag kunnen studenten en jonge professionals tijdens twee College Tours ervaren ‘waterbouwers' Gerard Schotman (directeur NAM) en Saskia Rijtema (CEO Heerema Marine Contractors Nederland) ondervragen. Ook kunnen zij de aanwezige organisaties van bedrijfsleven en overheid op de informatiemarkt aanspreken. Tijdens het plenaire deel in de middag wordt een interview afgenomen met Gerard Schotman en Saskia Rijtema.

Vaste onderdelen van de Waterbouwdag zijn de Waterbouwprijs van de Vereniging van Waterbouwers voor talentvolle studenten aan hoger en universitair onderwijs en de informatiemarkt, waarop vele organisaties zich presenteren.

De Waterbouwdag is voor jong en oud: voor studenten, (young) professionals en gepensioneerden. (DvdM)